"Początek czegoś nowego". Spotkanie Trzaskowskiego z mieszkańcami Gdyni

W Gdyni Rafał Trzaskowski ma oficjalnie zakończyć swoją kampanię prezydencką. - Rafał podziękuje tym wszystkim, którzy pracowali w tej kampanii, ludziom Koalicji Obywatelskiej, ale też wszystkim tym, którzy sami z siebie się w kampanie włączyli - powiedział w czwartek szef regionu pomorskiego PO Sławomir Neumann.

"Żeby nie zmarnować 10 mln głosów"

Głos ma zabrać oczywiście sam Trzaskowski, a także przewodniczący PO Borys Budka.

ZOBACZ: Budka: politycy Zjednoczonej Prawicy skarżą się mi na media publiczne

- Będziemy mówić o planach na przyszłość, aby te 10 milionów głosów w drugiej turze nie zostało zmarnowanych, nie uciekło - zaznaczył Neumann. Z kolei związany blisko ze sztabem Rafała Trzaskowskiego Sławomir Nitras dodał, że piątkowa impreza, "to nie będzie zakończenie, to będzie początek czegoś nowego".

Chodzi o to, mówią politycy PO, żeby pokazać "wspólną drogę na przyszłość" dla wszystkich, którzy wsparli Trzaskowskiego. - Za trzy lata kolejne wybory, jednocześnie parlamentarne i samorządowe, czyli kolejny sprawdzian, mam nadzieję ze znacznie lepszym skutkiem - powiedział Neumann.

"Mocno do pracy od końca sierpnia"

Trzaskowski pytany w piątek w RMF FM o wystąpienie w Gdyni, podkreślił, że "będą przede wszystkim podziękowania, podsumowania tego, co się wydarzyło, tego, co udało się zrobić". - Nie zostałem prezydentem RP, ale udało się obudzić olbrzymią energię i za to trzeba podziękować - podkreślił.

Według niego, "na pewno trzeba przebudować kompletnie Platformę Obywatelską, trzeba również skanalizować energię tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą należeć do partii politycznych".

ZOBACZ: Trzaskowski: nie ma mowy, aby obrażać się na wynik wyborów

- Będę mówił o współpracy, o współdziałaniu, bo musimy się zabrać od końca sierpnia bardzo mocno do pracy - zapowiedział Trzaskowski.

Dopytywany, czy Platforma Obywatelska potrzebuje rewolucji, nowego programu lub szyldu, zaznaczył, że "zgadza się z Borysem Budką, że to musi być nowe otwarcie, że tu nie wystarczą małe ruchy, że naprawdę Platformę trzeba całkowicie przebudować". Jak dodał, "to będzie bardzo głęboka przebudowa, otwarcie się na ludzi, jasna platforma programowa".

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy).

