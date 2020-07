Protesty wyborcze. Do SN wypłynęło ich ponad tysiąc

Do piątkowego przedpołudnia do Sądu Najwyższego wpłynęło już ponad tysiąc protestów wyborczych - poinformował zespół prasowy tego sądu. Ponad 400 z nich zostało już zarejestrowanych. Choć o północy minął termin zgłaszania protestów wyborczych, mogą one jeszcze nadejść drogą pocztową - liczy się data stempla pocztowego.