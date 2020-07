Dyskusja nad okładką Vogue'a. Fotografka krytykowana za to, że nie jest czarnoskóra

Sportsmenka została przedstawiona na złotym tle i oświetlona w taki sposób, że jaśniejsze partie jej ciała pozostają w podobnej tonacji co tło. Zdaniem niektórych internautów Biles wygląda jak "zabalsamowana". "Jej skóra wygląda absolutnie okropnie" - oceniają inni.

.@Simone_Biles stars on the cover of our August issue! With the 2020 Olympics postponed and a shadow hung over American gymnastics, Biles–who is widely regarded as the greatest gymnast of all time—has had to be resilient as never before. (1/5) https://t.co/fPoNKoDNwD pic.twitter.com/6y4RxtMYAf — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 9, 2020

"Uwielbiam Simone Biles i cieszę się, że jest na okładce… ale nienawidzę tych zdjęć. Nienawidzę kolorystyki ich przewidywalności, a szczególnie nienawidzę Vogue'a za to, że nie wpadli na pomysł zatrudnienia czarnoskórego fotografa" - pisze krajowa redaktor naczelna New York Times Morrigan McCarthy.

I adore Simone Biles and am thrilled she’s on this cover... but I hate these photos. I hate the toning, I hate how predictable they are, I hate the social crop here (wtf?) and I super hate that Vogue couldn’t be bothered to hire a Black photographer. https://t.co/az0gLugdzS — Morrigan McCarthy (@MorriganMcC) July 9, 2020

Dziennikarka Britni Danielle oceniła, że sportsmenka zasługuje na zdecydowanie lepsze zdjęcia.

Simone Biles deserved better than Annie Leibovitz bad lighting. pic.twitter.com/I7SvmCmKJP — Britni Danielle (@BritniDWrites) July 10, 2020

Założycielka Black Women Photographers, organizacji, która wykorzystuje media do zjednoczenia fotografów czarnych kobiet na całym świecie, Polly Irungu idzie o krok dalej i pyta redakcję znanego modowego pisma dlaczego nie zatrudnia więcej czarnoskórych fotografów.

After all the Black talent jumping out with #VogueChallenge, Vogue couldn’t idk hire a Black photographer to shoot this cover of Simone Biles? https://t.co/6N5Oac56Su — Polly Irungu (@pollyirungu) July 9, 2020

"Wydaje się, że wśród krytyków panuje ogólna zgoda co do tego, że oświetlenie robi Biles przysługę, zmywa jej odcień skóry i sprawia, że ​​obrazy wydają się stonowan oraz że Vogue powinien był zatrudnić czarnego fotografa zarówno z etycznego punktu widzenia, jak i dlatego, że lepiej zrozumieliby, jak oświetlić i przedstawić na zdjęciach czarną skórę - zwraca uwagę portal petapixel.com.

Pojawili się obrońcy

Niektórzy fotografowie przyłączyli się do krytyki, publikując nawet przeróbki zdjęć. Inni zdecydowali się jednak bronić Leibovitz. Zwolennicy sesji zauważyli, że treść artykułu o sportsmence "wymagała wyciszenia zdjęć".

The first thing I thought of when I saw the #SimoneBiles Vogue pictures was "Black Madonna" of the 13th & 14th centuries. I think that's what Liebowitz was going for, especially combined with the somber telling of Simone's sexual abuse.



"I am dark, but lovely."



Indeed, Simone. pic.twitter.com/w42MH66pAb — Anne Boleyn (Sussex Supporter) (@TudorChick1501) July 11, 2020

Bronili także Leibovitz pisząc, że absurdalne jest mówienie jakoby fotografka "nie wiedziała, co robi", jeśli chodzi o rozjaśnienie jakiegokolwiek odcienia skóry.

Niektórzy wiedzą lepiej

"Annie portretowała Kendricka Lamara dla Vanity Fair, prezydenta Obamę, Michelle Obamę dla Vogue" - zwracano uwagę.

Na Twitterze pojawiły się także wpisy, w których ikona fotografii portretowej była instruowana w jaki sposób powinna wykonać zdjęcie.

This @Simone_Biles shoot was great but again, I’m disappointed at how many professional photographers don’t know how to treat dark skin. These edits took less than 10 mins to color correct. #VOGUE pic.twitter.com/qVr1mwQOCi — Nowlen Webb (@NowlenWebb) July 10, 2020

Anna-Lou "Annie" Leibovitz to amerykańska fotografka, portrecistka, wielokrotnie nagradzana najbardziej prestiżowymi nagrodami. W latach 80. jej zdjęcia zaczęły się pojawiać w wielu znanych amerykańskich gazetach jak między innymi Time, Newsweek, New York Times, Life.

Wśród fotografowanych przez Leibovitz osób znalazły się między innymi takie gwiazdy jak John Lennon i Yoko Ono, Demi Moore, Michael Jackson, William S. Burroughs, Andy Warhol, Whoopi Goldberg czy Meryl Streep.

msl/ml/ petapixel.com, huffpost.com