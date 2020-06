Policja z USA zastrzeliła kolejnego czarnoskórego mężczyznę. Był synem dyplomaty

Z relacji funkcjonariuszy wynika, że w ostatni piątek, około godz. 4 nad ranem, patrol policji w Snellville w Georgii chciał zatrzymać kierowcę do kontroli. Ten nie zastosował się do poleceń, a funkcjonariusze podjęli pościg.

Policja: "wyciągnął broń i strzelił "

Ostatecznie auto Sisaya zostało zepchnięte z drogi. Gdy jednak policjanci podeszli do kierowcy, ten miał rzekomo wyciągnąć broń i wycelować w ich stronę. Funkcjonariusze schronili się za radiowozem, na miejsce wezwali grupę antyterrorystyczną SWAT. Według raportu w tym czasie mężczyzna "bezskutecznie próbował odpalić silnik".

"Gdy jednostka specjalna przyjechała na miejsce i jeden z funkcjonariuszy próbował negocjować z kierowcą, ten wyciągnął broń i strzelił w stronę policjanta. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział strzałem" - poinformowało Biuro Śledcze stanu Georgia. Sisay zginął na miejscu.

W ocenie ojca zastrzelonego mężczyzny, dyplomaty Larego Sisaya policjanci nie starali się rozwiązać sytuacji pokojowo. Podważył też informację o tym, że 39-latek strzelał do policjantów.

Afrykańskie państwo żąda wyjaśnień

- Przeprowadzimy niezależną autopsję i chcemy, aby niezależny śledczy dokładnie wyjaśnił okoliczności jego śmierci. Jeśli będzie to konieczne wynajmiemy prawnika, który pozwie policję stanową. Nie mamy zamiaru odpuścić - powiedział Lare Sisay w rozmowie z dziennikarzami.

The Gambian Embassy and Community in USA should stand firm to ensure that a transparent and comprehensive investigation on the murder of bro Modou lamin Sisay is conducted and justice be served.#Blacklivesmatters pic.twitter.com/auBz56FA8z