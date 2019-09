Fryzjer i fotograf zmobilizowani do wojska. "Popłakałem się ze śmiechu"

W Katowicach władze nakazały wytypowanie z każdego salonu fryzjera, który w czasie wojny będzie strzygł rezerwistów. W Suwałkach, zgłoszono się do fotografa. - Popłakałem się ze śmiechu - mówił reporterowi Polsat News Bartosz, zmobilizowany mężczyzna. W piśmie otrzymanym z urzędu miasta, został on wyznaczony do robienia zdjęć żołnierzom w razie mobilizacji oraz w czasie wojny.