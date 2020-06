"PiS zawłaszczył wszystko - od wjazdu na cmentarz po wymiar sprawiedliwości"

Kiedyś inni szydzili mówiąc, że trzeba wejść do tego rynsztoku chamstwa i nienawiści jakim jest polityka i tam się taplać, to może wówczas jednemu i drugiemu tak przyłożysz, że wyskoczysz troszkę wyżej. Ale zawsze będziesz ubłocony, brudny tą złością. To wszystko sprawia, że Polska się rozpada - mówił podczas sobotniej konwencji wyborczej w Opolu Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców.

- Rozpada się wspólnota narodowa, firmy i rodziny. I to nie przez nasze problemy wewnętrzne, nie przez ataki z zewnątrz, ale przez to, że sami z sobą żyć nie potrafimy - wymieniał szef PSL.

Jego zdaniem rządy PiS zawłaszczyły wszystko, "od wjazdu na cmentarz po wymiar sprawiedliwości".

- Wszystkim, którzy myślą, że są wszechwładni, pozjadali wszystkie rozumy i mogą robić co chcą, chcę powiedzieć: "był las, nie było was – i nie będzie was, będzie las" - mówił Kosiniak-Kamysz cytując prymasa Stefana Wyszyńskiego.

"Dziękuję, że mogę być waszym kandydatem"

- Gdy startujesz prezydenta Rzeczpospolitej, gdy spotyka cię najwyższy zaszczyt jaki może spotkać obywatela ukochanej ojczyzny, gdy masz szansę rozmawiać ze wszystkimi swoimi rodakami, gdy jesteś z nimi na co dzień nie od dwóch tygodni, ale od wielu miesięcy, gdy dzielisz z nimi troski i wspólnie cieszycie się ze zwycięstw, to jest największy zaszczyt, największa frajda i największa radość. I dziękuję, że mi ją dajecie, dziękuje, że mogę być waszym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konwencji, która odbyła się w opolskim amfiteatrze.

Zwracając się do zgromadzonych podkreślał, że są jego siłą i siłą Rzeczpospolitej. - Bo ona nigdy nie będzie silna jednostką. Nie ma takiego człowieka, który zagwarantuje bezpieczeństwo i przyszłość naszej ojczyzny. Nie ma takiego geniusza, choćby nawet od 19.30 przez kolejne 100 lat to powtarzali, takiego geniusza nie ma. Jest tylko świadomy swoich praw i obowiązków naród i on jest gwarancją przyszłości Polski - podkreślił lider PSL.

Przed wystąpieniem prezesa PSL głos zabrali poseł ludowców Władysław Teofil Bartoszewski oraz lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, który zapewniał, że wraz z Kosiniakiem Kamyszem będą wspólnie realizować dobry program dla Polski. - Budujemy pozycję Władysława Kosiniaka-Kamysza, który oczywiście zostanie prezydentem Polski - podkreślił Kukiz.

msl/ Polsat News, PAP