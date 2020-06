"Prawica nigdy nie stworzy dobrego państwa dla zwykłego człowieka. Pandemia to pokazała"

-Wszyscy politycy w Polsce są lewicowi dzień przed wyborami, a dzień po wyborach nie pamiętają co mówili. Nie dajmy się na to nabrać - mówił podczas sobotniej konwencji wyborczej kandydat Lewicy na prezydenta. - Prawica nigdy nie zbuduje postępowej Polski - dodał.

Podkreślał, że Lewica zmienia rzeczywistość, spełnia marzenia i wyrównuje szanse. W tym kontekście wymienił m.in. nowoczesne państwo dobrobytu, politykę dla ludzi, nie dla partii, świeckie państwo, prawa pracownicze i stabilne miejsca pracy, dobre usługi publiczne - szpitale, szkoły i transport, zieloną energię - czyste powietrze i wodę, poszanowanie praw i wolności, a także swobodę kochania kogo się chce i swobodę decydowania o swoim ciele. - I to jest Lewica. Nie łudźmy się, że o taką Polskę walczyć będzie prawica spod znaku PO czy PiS - powiedział Biedroń. "Postępowej Polski jeszcze nie ma" Podkreślał, że "postępowej Polski jeszcze nie ma". - Rządząca od lat nami prawica nie potrafi jej zbudować i nigdy jej nie zbuduje, bo prawica nigdy nie stworzy dobrego państwa, państwa dla zwykłego człowieka - mówił. - Dziś oczywiście nasze lewicowe postulaty są na ustach praktycznie wszystkich kontrkandydatów, ale jesteśmy na lewicy do tego przyzwyczajeni. Tak jest co wybory. Wszyscy politycy w Polsce są lewicowi dzień przed wyborami, a dzień po wyborach nie pamiętają co mówili. Nie dajmy się na to nabrać - powiedział Biedroń.

- Europejskiego państwa dobrobytu nie zbuduje nam żadna prawica - mówił w sobotę w Warszawie lider Lewicy Razem Adrian Zandberg na konwencji wyborczej kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia.

"Obaj macie rację"

- Jedni mówią nam tak: "jak wygra facet z PiS-u, to Rydzyk będzie rządzić, to Kościół będzie się szarogęsić, to z TVP będzie się dalej lała nienawiść". A drudzy mówią tak: "jak wygra facet z Platformy to wrócą pensje 5 zł za godzinę, mafia będzie wyrzucała ludzi z mieszkań, to znowu będzie raj dla swojaków i piekło dla milionów zwykłych ludzi" - mówił. - Jakbym był złośliwy, to bym powiedział: panowie, obaj macie rację - dodał i zaznaczył, że nie będzie się licytował na takie argumenty.

Wybory - podkreślił Zandberg - służą temu, żeby zadać sobie pytanie, jakiej Polski chcemy. Oświadczył, że on chce Polski, która jest demokratyczna i solidarna. - Chcę Polski, w której nie ma głodnych dzieci. Chcę Polski, w której każdy ma stabilną, bezpieczną pracę, z której może się utrzymać. Chce Polski, w której są tanie mieszkania na wynajem i chcę Polski, w której jest szacunek, szacunek dla każdego, niezależnie od tego w co wierzy lub w co nie wierzy, albo kogo kocha - mówił lider Lewicy Razem. "Polska bez nienawiści" - Chcę Polski, w której nie wylewa się nienawiść z telewizji publicznej, ale chcę też Polski, w której w tej telewizji publicznej można zobaczyć nie tylko przedstawicieli elit, ale związkowców, ale pracowników, ale ludzi, którzy mówią o swoich codziennych sprawach i mają do tego prawo, ich głos jest słyszalne - dodał Zandberg. Polityk podkreślił, że "europejskiego państwa dobrobytu nie zbuduje nam żadna prawica". - Nie zbudują nam tego ani prawicowcy oszalali z nienawiści, ani ci przebrani w ładne garnitury, którzy z pięknym akcentem mówią bonjour" - powiedział Zandberg.

msl/ Polsat News, PAP