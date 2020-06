Czołowi kandydaci walczą na spoty wyborcze. Oba materiały są o Trzaskowskim

W sobotę sztab Andrzeja Dudy zaprezentował nowy spot w całości poświęcony Rafałowi Trzaskowskiemu. Lektorem filmiku jest Polska, a zaczyna się on słowami: "Cześć Rafał, to ja, Polska. Słabo się znamy. Fajnie, że teraz ruszyłeś zwiedzać. Złośliwi mówią, że jesteś gotów pracować cztery tygodnie, by potem pięć lat nic nie robić. Jestem przekonana, że to niepotrzebna złośliwość, acz masz reputację leniuszka".

Pytany o treść spotu Trzaskowski z uśmiechem odpowiedział, że "zauważył, że telewizja publiczna nieustannie się nim zajmuje".

Obejrzyj spor wyborczy Andrzeja Dudy.

"Ludzie ocenią"

- Jeżeli padają tego typu wątpliwości a propos tego, kto ciężko pracuje, to ocenią Polki i Polacy. Ludzie ocenią, kto tak naprawdę w tych ostatnich latach ciężko pracował. I jeżeli to mówi to sztab prezydenta Dudy, który nie wyszedł z żadną inicjatywą swoją własną, który jest prezydentem tylko i wyłącznie jednej opcji politycznej, to ja się obawiam, że to się może dosyć szybko przeciwko panu prezydentowi obrócić. To to ludzie zadecydują, a ludzie dobrze wiedzą, kto się lenił, na jakim stanowisku, a kto ciężko pracował - skomentował Trzaskowski podczas konferencji prasowej w Sorkwitach na Mazurach.

ZOBACZ: "Prawica nigdy nie stworzy dobrego państwa dla zwykłego człowieka. Pandemia to pokazała"

W pokazanym w sobocie spocie poświęconym Trzaskowskiemu sztab Andrzeja Dudy umieścił m.in. zdjęcia, jak Trzaskowski klei szybę taśmą klejącą, czy wypowiada się na temat Nord Stream 2 oraz awarii oczyszczalni "Czajka".

"Mój dom" pokaże również TVP

"Mój dom" - taki tytuł ma spot, w którym Rafał Trzaskowski przedstawia swoją dotychczasową drogę życiową i swoją rodzinę. Spot ma być prezentowany m.in. w TVP. Chcemy, by również widzowie telewizji publicznej mogli zobaczyć prawdziwego Rafała Trzaskowskiego - podkreślają sztabowcy kandydata KO.

Obejrzyj spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego