Kolejne protesty po śmierci George'a Floyda

- Powiem to jeszcze raz - jestem dumny z protestów, ale nie jestem dumny z destrukcji. Mój brat tego nie popierał – podkreślił w krótkim wystąpieniu Terrence Floyd.

Na zgromadzenie przybyło wielu lokalnych polityków, w tym burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Został on powitany buczeniem. Mimo wezwań organizatorów o uszanowanie charakteru uroczystości tłum skandował: "Nie mogę oddychać", "Zrezygnuj", "Wstrzymaj fundusze dla policji".

Burmistrz zaznaczył, że wszyscy ci, którzy nie doświadczyli takich warunków życia jak społeczność afroamerykańska, muszą dla niej zrobić więcej.

- Będzie to dotyczyło zmian w mieście, zmian w NYPD (nowojorskim departamencie policji). Dokonamy raz na zawsze pokojowych zmian. Życie Afroamerykanów musi nabrać w Ameryce znaczenia - powiedział burmistrz, a ponieważ przerywano jego wystąpienie zszedł z podium.

"Nie rezygnujcie z nadziei"

Afroamerykańska prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James zapewniała m.in., że modli się o to, aby pocieszeniem dla zgromadzonych był smutek całego narodu z powodu zabójstwa Floyda.

- W całym kraju słychać teraz wołanie o sprawiedliwość i zmiany. Nadchodzą zmiany pobudzane siłą płynącą z protestów pokojowych, napędzane pasją wszystkich przekonanych o potrzebie sprawiedliwości - zauważyła.

W podobnym tonie wypowiadała się członkini Izby Reprezentantów USA Nydia Velazquez.

- Spójrzcie na to morze różnorodności. Jestem dumna z tego, że stoję przed wami. Nie rezygnujcie z nadziei - postulowała Velazquez reprezentująca w niższej izbie Kongresu Stanów Zjednoczonych okręg obejmujący część Brooklynu, Queensu i Manhattanu.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo już wcześniej zapowiedział, że minutą ciszy pamięć George'a Floyda uczci cały stan.

Protest odbył się również w Minneapolis. Na zakończenie uroczystości żałobnych zabitego przez policję George'a Floyda w tym mieście, uczczono jego pamięć 8 minutami i 46 sekundami ciszy. Tyle bowiem trwało duszenie Floyda przez policjanta podczas jego zatrzymania.

- Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego podstępowania (policjanta) - powiedział podczas czwartkowych uroczystości wielebny Al Sharpton.

Wcześniej przed konduktem żałobnym przewożącym trumnę z ciałem Floyda uklęknął szef policji w Minneapolis Medaria Arradondo.

Przemawiając podczas uroczystości prawnik rodziny zabitego Benjamin Crump oświadczył, że aby sprawiedliwość zatriumfowała konieczny będzie "wspólny wysiłek na sali sądowej i poza nią". - To nie pandemia koronawirusa zabiła Floyda. (...) Zabiła go pandemia rasizmu i dyskryminacji, którą zbyt dobrze znamy w USA - ocenił.

W Stanach Zjednoczonych "nie powinno być dwóch systemów sprawiedliwości, jeden dla czarnych i drugi dla białych" - apelował Crump.

- To, co wydarzyło się w przypadku Floyda, dzieje się każdego dnia w tym kraju, w systemie edukacji, ochrony zdrowia, w każdym aspekcie amerykańskiego życia. Nastał czas, by powstać w imię George'a i powiedzieć, by zabrano kolano z naszych szyi - mówił.