Próbowali bronić sklepu, policjanci... zakuli ich w kajdanki. Sprawcy uciekli [WIDEO]

Świadkiem próby włamania do sklepu była Christina Gonzalez, reporterka stacji FOX 11 Los Angeles. Relacjonowała, że lokalu bronili przypadkowi przechodnie i pracownicy.

Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych, widać jak kilka osób, z których część była uzbrojona, stara się przepędzić grupę szabrowników. Gdy na miejscu pojawiają się policjanci, osoby próbujące dokonać włamania są już w pewnej odległości od sklepu. Część funkcjonariuszy biegnie w ich stronę, ale pozostali... zaczynają celować w obrońców sklepu.

"Zostałam zakuta i przyciśnięta do ściany"

Na nagraniu widać jak Gonzalez stara się wyjaśnić sytuację, ale zostaje zignorowana. Policjanci zakuwają w kajdanki osoby, które prosiły o pomoc. Dopiero po tym pytają dziennikarkę o szczegóły i opis sprawców.

(2/3) EXCLUSIVE: A group of alleged looters square-off against business owners in Van Nuys as police converge onto the scene. The tense moments were captured live in front of our FOX 11 news camera. https://t.co/KEbNy7SnKw pic.twitter.com/ruAjXGSeev