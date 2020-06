Szef policji w Minneapolis klęczał przed karawanem z ciałem George'a Floyda

Organizatorzy uroczystości żałobnych upamiętniających George'a Floyda w Minneapolis umieścili kompozycje kwiatowe wokół złotej trumny. Na nabożeństwo przybyła rodzina i przyjaciele, oddając w ten sposób hołd człowiekowi, którego śmierć wywołała protesty w całym kraju przeciwko niesprawiedliwości rasowej.

ZOBACZ: Marsz pamięci George'a Floyda w Poznaniu. "Mamo, nie mogę oddychać"

Pogrzeb George'a Floyda odbędzie się 9 czerwca w Houston, gdzie Floyd wychował się i mieszkał przez większą część życia.

Minneapolis Police Chief Medaria Arradondo and Sgt. Dave O'Connor kneel as George Floyd's hearse arrived at his memorial. https://t.co/DjsWpHXAwo pic.twitter.com/or5nPVKgUT