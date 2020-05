Metz i Stelmach wracają do Trójki. Jest też nowy prowadzący Listę Przebojów

"Kochani, jutro (czwartek) po godzinie dziesiątej chciałbym przekazać Wam od siebie kilka słów. A jeśli w kilku się nie zmieszczę, ufam, że to zrozumiecie. Chciałbym to zrobić nie tutaj, ale na antenie Trójki. Wiem, że będę miał taką możliwość. Spotkajmy się zatem przy radiu" - napisał na Facebooku Piotr Stelmach.





"Kuba ma ogromny kredyt zaufania"



Po kontrowersjach wokół Listy Przebojów, był on jednym z kilkunastu dziennikarzy, którzy zdecydowali się na zakończenie współpracy z Programem Trzecim.



Powrót Stelmacha, ale również innych "nazwisk" to pierwsze z decyzji podjętych przez nowego dyrektora stacji, Kubę Strzyczkowskiego. Na stanowisko powołano go w poniedziałek.

Strzyczkowski zaznaczył, że wciąż chce być jak najbliżej słuchaczy i nie rezygnuje ze swoich programów.



- Kuba ma ogromny kredyt naszego zaufania. Wierzymy mu, ale nie do końca zawierzamy prezes Polskiego Radia, że da mu wolną rękę w konstruowaniu Trójki na nowo - mówili dziennikarze stacji portalowi wirtualnemedia.pl.



Dzień powrotów do radia



Czwartek będzie w Trójce dniem powrotów. Strzyczkowski zapowiedział zmiany w ramówce rozgłośni.



"Zapraszamy do Trójki" (od 6:00 do 10:00) poprowadzi Marcin Łukawski. Po 10:00 na antenie ze słuchaczami przywita się Piotr Stelmach. Z kolei między 14:00 a 16:00 będzie to Piotr Metz. W godz. 16:00-19:00 wyemitowane zostanie popołudniowe "Zapraszamy do Trójki" prowadzone przez Mariusza Owczarka.

Owczarek został nowym dyrektorem muzycznym Trójki. To właśnie on poprowadzi specjalne piątkowe wydanie Listy Przebojów.



- Wracają wszyscy. Jest tylko pytanie, kiedy. Niektórzy z koleżeństwa są bowiem na zwolnieniach lekarskich i należy je uszanować - poinformował Strzyczkowski.



"Godzina Prawdy" z nowym szefem



Nowy szef Trójki zdecydował się również na wystąpienie w programie "Godzina Prawdy" Michała Olszańskiego. Ma odpowiadać na pytania prowadzącego oraz słuchaczy dotyczące obecnej sytuacji w rozgłośni.

- Bardzo się boję tego spotkania. Tylko idiota by się nie bał. Znam jednak słuchaczy Trójki i oczekuję dobrej, szczerej rozmowy. I maleńkiej dozy życzliwości - zaznaczył Strzyczykowski.

