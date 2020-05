Piosenka Kazika wróciła na listę przebojów Trójki. Muzyk żąda jej wycofania

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy.

ZOBACZ: Piosenka Kazika wróciła na Listę Trójki. Na którą pozycję?

Część obecnych i byłych dziennikarzy oraz pracowników radiowej Trójki w niedzielę po południu zebrała się na proteście przy siedzibie swojej stacji, udzielając wsparcia m.in. prowadzącemu listę Markowi Niedźwieckiemu. Ten poinformował, że odchodzi z Trójki w związku z "posądzeniem o nieuczciwość przy przygotowywaniu audycji, którą prowadzi od ponad 35 lat".

PR3 pożegnał się m.in. dziennikarz Hirek Wrona. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow.

"Tam jest jego miejsce"

Jeszcze w poniedziałek na stronie radia pojawiła prawdziwa - zdaniem dyrekcji - lista. - Kazik jest na czwartym miejscu, bo tam jest jego miejsce - mówił w poniedziałek zastępca dyrektora Trójki Mirosław Rogalski.

Na listę będzie można ponownie głosować. - Nikt nie będzie zabraniał Kazikowi śpiewać, słuchacze będą mogli na niego głosować, będą mogli też głosować na innych wykonawców - powiedział Kowalczewski.

Sam Kazik poinformował jednak we wtorek, że nie chce, by jego piosenka była grana w ramach listy przebojów. Oświadczenie opublikowano na facebookowym profilu Kultu. Informacja została również do Trójki przez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Prezes PR3: szokujące ustalenia

- Mamy pierwsze dane zabezpieczone przez nasz system informatyczny i możemy pokazać państwu, że piosenka Kazika ("Twój ból jest lepszy niż mój") nie wygrała tego notowania Listy Przebojów Trójki - mówiła w poniedziałek Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia na konferencji prasowej.

ZOBACZ: "Polityczna dewastacja radia". Artyści solidaryzują się z Kazikiem

Prezes zapewniła, że jest "zaszokowana ustaleniami, tym do czego dotarliśmy". Dodała, że sprawa będzie dogłębnie wyjaśniona. - Te dane uderzały przede wszystkim w naszych słuchaczy - mówiła o nieprawidłowościach, jakie miano ustalić. Wyjaśniała, że w niektórych przypadkach "głosy słuchaczy nie były liczone".

- Rzekome cenzorowanie piosenki nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - przekonywała prezes Kamińska.

Bartosz Gil: Kazik wygrał notowanie 1998. zgodnie z regułami

"Rzeczpospolita" w poniedziałek opublikowała list zawieszonego dziennikarza pracującego przy Liście Przebojów Bartosza Gila do dyrektora Kowalczewskiego. Dziennikarz ocenia w nim, że mechanizm głosowania na Listę nie był idealny i podkreśla, że zespół pracujący przy Liście Przebojów walczył w ostatnim czasie "o ograniczenie do niezbędnego minimum czynnika ludzkiego przy weryfikowaniu głosów".

"Kazik wygrał notowanie 1998. zgodnie z regułami, które, choć nieformalne, wykształtowały się, obowiązywały i były przestrzegane w tym programie od wielu lat. Mimo swoich oczywistych niedoskonałości. Na prośbę Marka Niedźwieckiego sprawdziłem w piątek po godzinie 12 czy wśród głosów oddanych na piosenkę Kazika nie ma jakichś oczywistych prób manipulacji. Przy czterocyfrowej liczbie oddanych głosów dopatrzyłem się pięciu, których bym nie uwzględnił. Jej przewaga nad kolejną była ogromna i dawno już niespotykana" - napisał Gil.

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą. W niedzielę Kowalczewski przekazał, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania".

Niedźwiecki, Wrona, Kydryński, Szydłowska...

Część obecnych i byłych dziennikarzy oraz pracowników radiowej Trójki w niedzielę po południu zebrała się na proteście przy siedzibie swojej stacji, udzielając wsparcia m.in. prowadzącemu listę Markowi Niedźwieckiemu, który poinformował, że odchodzi z Trójki w związku z "posądzeniem o nieuczciwość przy przygotowywaniu audycji, którą prowadzi od ponad 35 lat". Protest opublikowali również w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Wicepremier Emilewicz do Czabańskiego: "Usunięcie piosenki Kazika jest skandaliczne"

O tym, że żegna się z PR3, poinformował w niedzielę również dziennikarz Hirek Wrona we wpisie na Twitterze. Odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński, podobnie uczynili Agnieszka Szydłowska i Wojciech Mazolewski. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a.

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", którą można obejrzeć na kanale na YouTube, nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, mimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.

WIDEO - Pogoda - wtorek, 19 maja - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ polsatnews.pl