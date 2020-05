Będziemy mogli ściągnąć maseczki. Bez limitów w sklepach i kościołach

- W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii. Nie będą obowiązywały limity w kościołach, obowiązują jednak maseczki i dystans społeczny - zapowiedział Morawiecki.

- Od 30 maja zmieniamy zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe - z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe - mówił szef rządu.

- Te dane, które w najbardziej wyrazisty sposób świadczą o tym, że zapanowaliśmy nad pandemią w sposób dużo bardziej sprawny niż najbogatsze kraje świata - liczba zgonów spowodowanych koronawirusem - 27 zgonów na mln mieszkańców - mówił.

Jak dodał szef rządu, od czasu kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek minęły prawie 3 mies. - Postawiliśmy sobie jasne cele: bardzo proste do przedstawienia, a bardzo trudne do zrealizowania - przesunąć falę zachorowań, by nie zabrakło respiratorów i łóżek - podkreślił.

Co z siłowniami i klubami fitness?

- Od 6 czerwca będą mogły być otwarte, z obowiązkiem spełniania wymogów sanitarnych, instytucje kultury, kina, teatry czy też obiekty rekreacyjne: kluby fitness, siłownie. Wyłączone z tego są dyskoteki - zaznaczył premier.

Jak dodał, w przypadku zgromadzeń dozwolone są te do 150 osób. - Podobnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust lub dystans społeczny. Decyzje o zgodzie na zgromadzenie będą podejmowane jednak w oparciu o stan epidemiologiczny - od 30 maja - powiedział.

Kiedy zorganizujemy wesele?

- Od 6 czerwca będzie dopuszczalna organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Tutaj również obowiązywac będą wymagania sanitarne - poinformował Morawiecki.

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń. - Poza jednym województwem - śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę - zaznaczył. Jednak tego dnia w Polsce odnotowano więcej nowych zakażeń niż we Włoszech.

W środę rano resort zdrowia poinformował, że mamy 209 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła w Polsce do 22074. Nie żyje też 11 kolejnych osób. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 1024 pacjentów.

W połowie maja rząd poinformował o kolejnym etapie "luzowania" obostrzeń. Wówczas do pracy wrócili m.in. fryzjerzy, barberzy czy kosmetyczki. Wielu Polaków z utęsknieniem czekało na otwarcie ulubionych zakładów fryzjerskich czy salonów kosmetycznych. I choć teoretycznie z takich usług mogliby skorzystać już w poniedziałek, to wielu z nas jeszcze będzie musiało poczekać nieco dłużej. Wszystko za sprawą ogromnych kolejek. Na wizytę u obleganego fryzjera można poczekać nawet do końca września.

