Co z obowiązkiem noszenia maseczek? Informacja nt. zniesienia ograniczeń [OGLĄDAJ]

To pierwsza od dwóch miesięcy konferencja prasowa rządu z udziałem mediów. "Z uwagi na głosowania w Sejmie planowana konferencja rozpocznie się z opóźnieniem" - poinformowało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu.

Ponadto - zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia - podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel. - Decyzja o otwarciu kin i teatrów będzie jutro. Sam na nią trochę czekam. Datę, kiedy to nastąpi, jutro poda pan premier - poinformował w programie "Wydarzenia i Opinie" Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zapowiedziane na środę poluzowanie restrykcji to IV etap znoszenia ograniczeń. W poprzednim etapie umożliwiono m.in. powrót uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się w poniedziałek do spodziewanego kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, powiedział, że sądzi, iż zapadnie decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Szef MZ dodał wówczas, że są trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać.

Poinformował też wtedy, że wraz z zakomunikowaniem decyzji ws maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.

Nie ma nowych ognisk choroby

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń. - Poza jednym województwem - śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę - zaznaczył.

