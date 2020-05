Kiedy tarcza antykryzysowa 4.0? Emilewicz podała możliwy termin

- Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu zapisy tarczy będą przedmiotem obrad Sejmu. Jeżeli uda się zamknąć proces parlamentarny, to w ciągu dwóch tygodni stanie się nową rzeczywistością prawną - powiedziała w Polsat News wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Odniosła się także do możliwego terminu "odmrożenia" kin i teatrów.

Minister rozwoju pytana o termin wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0 wyraziła nadzieję, że stanie się to maksymalnie w ciągu 2-3 tygodni.

- Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu zapisy będą przedmiotem obrad Sejmu. Jeżeli uda się zamknąć proces parlamentarny, czyli ustawa przejdzie także przez Senat, to w ciągu dwóch tygodni stanie się nową rzeczywistością prawną. Robimy wszystko, żeby ta ustawa weszła w życie jak najszybciej - zapewniła w Polsat News Emilewicz.

Pytana, czy warunkiem tzw. wakacji kredytowych będzie utrata pracy przez kredytobiorcę, odparła: "Tak, utrata pracy jednego z małżonków skutkuje, że z takich wakacji kredytowych będzie można skorzystać".

"Impulsy wzmacniające gospodarkę"

Prowadzący zwrócili uwagę, że zatrudnienie spadło o 2,1 proc., czyli mocniej niż spodziewali się ekonomiczni. - Wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki myślimy coraz częściej o instrumentach, które mają pozwolić wyjść z tego trudnego wirażu polskim przedsiębiorcom, czyli takich impulsach wzmacniających możliwość inwestowania czy ułatwiające zatrudnienie, eksport - mówiła minister rozwoju.

- Wiem, że wielu przedsiębiorców wciąż czeka na pomoc, ale chciałabym uspokoić, że ta pomoc na pewno dopłynie. Uprawnieni do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń, na pewno tę pomoc uzyskają. Mamy dwa podstawowe strumienie - tarcza finansowa z Polskiego Fundusz Rozwoju, gdzie, zgodnie z regulaminem, czynnik ludzki w procesie decyzyjnym został wyeliminowany. To algorytm kwalifikuje do udzielenia pomocy, a środki trafiają w terminie nie dłuższym niż trzy doby. Po spotkaniu z samorządowcami postaramy się usprawnić system podpisywania umów przez urzędy pracy - mówiła Emilewicz.

Na uwagę, że urzędy pracy "kuleją", minister rozwoju odparła, że kryteria ustawowe są jasne, a pomoc opiera się na podpisaniu umowy pomiędzy pracodawcą a urzędami. - Stąd dłuższy termin oczekiwania - wyjaśniła.

"Urzędy pracy nieprzyzwyczajone do walki z bezrobociem"

- Wśród usprawnień znajdują się te, które zapisaliśmy już w tarczy, czyli możliwość delegowania, zmiany miejsca pracy w samorządzie pracownikom, aby można było wzmocnić kadrowo urzędy pracy. Myślimy o tym, by zredukować część wymagań od przedsiębiorców. Jeżeli w ciągu miesiąca zmienia się sytuacja, to przedsiębiorca nie będzie musiał wypowiadać umowy i podpisywać kolejnej, tylko na podstawie szybkiego aneksu będzie mógł nadal korzystać z postojowego. Mamy taki katalog i postaramy się jak najszybciej go wdrożyć - zaznaczyła

- Urzędy pracy nie były przez ostatnie lata przyzwyczajone do walki z bezrobociem, bo tego bezrobocia w Polsce praktycznie nie było - dodała.

Od 26 maja ruszą wideokonferencje dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej dla biznesu. - To będą wirtualne spotkania dla przedsiębiorców, samorządowców i tych, którzy udzielają zamówień publicznych. Wszystkie podmioty, które są potencjalnymi beneficjentami rozwiązań z tarczy gospodarczej. Mamy nadzieje, że podczas tych spotkań z ekspertami, ekonomistami, przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć i zostać odpowiednio pokierowani. Będziemy mówić o rozwiązaniach, które mają dać impuls dla gospodarki na dzień po Covid-19, po odmrożeniu gospodarki - mówiła minister rozwoju.

Pytana o kina i teatry Emilewicz wskazała, że ich otwarcie wiąże się z nowym reżimem sanitarnym, ale przyznała, że trwają obecnie prace nad otwarciem tych instytucji jeszcze w czerwcu.

"Do przedsiębiorców trafiło już ponad 40 mld zł"

Emilewicz w czwartek wzięła udział w konferencji prasowej w Instytucie Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, gdzie była pytana o działanie tarczy antykryzysowej przypomniała, że pierwsza ustawa z tarczy gospodarczej weszła w życie 1 kwietnia. - Do dziś do przedsiębiorców trafiło już ponad 40 mld zł - 28 mld zł to z tarczy finansowej, pozostałe środki z urzędów pracy, z ZUS, z Funduszy Świadczeń Gwarantowanych. To ponad 1,5 mln firm w Polsce, które są beneficjantami tej pomocy i setki tysięcy uratowanych miejsc pracy - powiedziała wicepremier.

Emilewicz podkreśliła, że rząd zaproponował bardzo szeroką ofertę - od pomocy oferowanej samozatrudnionym, przez mikro i małe przedsiębiorstwa, po duże firmy. Dodała, że wsparcie rządowe otrzymują przedsiębiorstwa, które mają dziś kłopoty z wypłacaniem pensji, ale ciągle mają nadzieję na powrót do swoich pełnych mocy produkcyjnych. - Tym przedsiębiorcom pomagamy wypłacać pensje pracownikom, którzy znajdują się na postojowym; pomagamy też tym przedsiębiorstwom, które pracują, ale obniżyły wymiar pracy swoich pracowników - mówiła.

"Jeden z najambitniejszych programów pomocowych w UE"

Emilewicz wskazała również, że rząd oferuje też pomoc przedsiębiorcom, którzy nie zredukowali czasu pracy, ale mają nisze przychody w porównaniu z miesiącami sprzed pandemii.

- Wydaje się, że oferujemy jeden z najambitniejszych programów pomocowych w UE - powiedziała.

Wicepremier mówiła też, że wypłata pomocy dla przedsiębiorców - od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy - trwa "najdłużej trzy doby". - Nieco dłużej trwają procedury w urzędach pracy; przyjmujemy w tym zakresie uwagi od samorządów, jesteśmy gotowi je wdrożyć, aby upłynnić te procesy - powiedziała Emilewicz.

