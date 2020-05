Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 18 maja

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Liczba zakażeń wzrosła do 18 885;

W poniedziałek wykryto 356 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 205 z nich odnotowano na Śląsku

Poinformowano też o 11 zgonach na Covid-19, w sumie zmarło 936 osób;

Łącznie wykonano 636 046 testów na koronawirusa;

80 947 osób jest poddanych kwarantannie, 2 544 osób przebywa w szpitalach, a 18 772 objęto nadzorem epidemiologicznym;

Wyzdrowiało co najmniej 7628 osób.

456 pracowników przedszkoli z podejrzeniem koronawirusa

Na 3337 pracowników przedszkoli i żłobków w Łodzi przeciwciała COVID-19 stwierdzono u 456

- Dziwię się, jak można było podejmować decyzje o otwieraniu żłobków i przedszkoli bez przebadania ich pracowników - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska

Do czasu dodatkowych testów wszystkie przedszkola i żłobki, w których pracuje choćby jedna osoba z podejrzanym wynikiem, pozostaną zamknięte - dodała

LOT wznawia połączenia krajowe

Od 1 czerwca br. Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie - na razie niektóre krajowe

Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska

Nowa siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny

Restauracje, kawiarnie i salony fryzjerskie znów otwarte

Od poniedziałku restauracje i kawiarnie są znowu otwarte dla klientów

Muszą jednak wprowadzić zasadę 1,5 m odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego

W lokalach można korzystać tylko z jednorazowych sztućców, schowane mają być wszelkie dodatki jak cukier, serwetki, wazoniki, ect.

Od poniedziałku otwarte są również salony fryzjerskie i kosmetyczne

W salonach obowiązuje zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta

Wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami

Fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej

500 mld euro wsparcia dla Europy

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosili w poniedziałek "inicjatywę wsparcia dla Europy"

Jej szczegóły nie są jeszcze znane. Wartości funduszu naprawczego przywódcy określili na 500 mld euro

Ma koncentrować się na zdrowiu, ożywieniu gospodarczym, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz suwerenności przemysłowej Europy

- Musimy podjąć kolosalny wysiłek, aby wyjść z kryzysu, (…) a Francja i Niemcy są gotowe do podjęcia wspólnych działań - mówiła Merkel

103-latka wyszła ze szpitala. Jest najstarszym ozdrowieńcem w Polsce

Ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu wyszła 103-letnia pani Teresa Wójcik, która była zakażona koronawirusem

Do szpitala trafiła 20 kwietnia z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach

Pani Teresa przeszła chorobę stosunkowo łagodnie. Obecnie czuje się - jak na swój wiek - bardzo dobrze

103-latka jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych na świecie ozdrowieńców

WIDEO DNIA: Patostreamerzy uniemożliwiają lekcje on-line

Polska szkoła przeniosła się do sieci i została zaatakowana przez patostreamerów. Ich ulubioną ostatnio "rozrywką" stały się tzw. rajdy na lekcje. Polegają one na tym, że do zajęć on-line dołącza w jednej chwili nawet kilkadziesiąt osób i zamienia ją w pokaz hejtu i wulgaryzmów. Lekcja zostaje wtedy przerwana. Materiał "Interwencji".

