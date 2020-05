Pani Teresa opuściła szpital. 103-latka najstarszym ozdrowieńcem w Polsce

Panią Teresę Wójcik do szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie) przywieziono 20 kwietnia z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach.

ZOBACZ: Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Są kolejne ofiary

Dyrektor szpitala Jarosław Kończyło poinformował, że pacjentka przeszła chorobę stosunkowo łagodnie. W poniedziałek opuściła szpital, czuje się - jak na swój wiek - bardzo dobrze. Jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych na świecie ozdrowieńców.

Jeździła na rowerze, mając ponad 90 lat

- Czekam na ten dzień, kiedy będę mogła moją babunię przytulić - mówiła Polsat News Małgorzata Kott, wnuczka 103-latki, w przeddzień jej wypisania ze szpitala.

Według bliskich pani Teresy, to witalność i zdrowy styl życia pomogły 103-latce wygrać z chorobą. - Kiedy babcia miała już ponad 90 lat, to rowerem 10-11 kilometrów jechała do miasta, bo autobus za wolno jechał i za rzadko, więc ona szybciej rowerem była w mieście - powiedziała Kott.

WIDEO: Pani Teresie w szpitalu najbardziej doskwierała sama izolacja i nuda

Doskwierała jej izolacja i nuda

- Myślę, że to zasługa jej organizmu, wsparta naszymi wysiłkami - powiedział jeden z lekarzy z Kędzierzyna-Koźla. - Pani wyjechała od nas w pełni sił - dodał.

- Wymagała tlenoterapii - dodał inny z lekarzy, zapewniając jednocześnie, że pani Teresa jest teraz w dobrej kondycji.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. Tłumy na szlakach turystycznych i na rynkach miast

Pani Teresie podczas pobytu w szpitalu, jak dowiedział się reporter Polsat News, najbardziej doskwierała sama izolacja i nuda.

grz/ml/ polsatnews.pl