500 mld euro wsparcia dla Europy. Inicjatywa Merkel i Macrona

Inicjatywa francusko-niemiecka została ogłoszona na kilka dni przed szczytem Unii Europejskiej dotyczącym planu wsparcia antykryzysowego dla Europy. Jej szczegóły nie są jeszcze znane, jednak będzie koncentrować się na zdrowiu, ożywieniu gospodarczym, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz suwerenności przemysłowej Europy.

"Wspólne wyzwania stojące przed Europą"

Macron i Merkel przed konferencją rozmawiali dwie godziny o "wspólnych wyzwaniach stojących przed Europą" - jak poinformował Pałac Elizejski.

- Musimy podjąć kolosalny wysiłek, aby wyjść z kryzysu, (…) a Francja i Niemcy są gotowe do podjęcia wspólnych działań - zaznaczyła Merkel.

Oboje przywódcy podkreślali podczas konferencji, że wsparcie w wysokości 500 mld euro powinno zostać przeznaczone na wydatki budżetowe dla krajów najbardziej dotkniętych pandemią, która sparaliżowała działalność gospodarczą kontynentu.

- Unia Europejska pożyczy zatem tę kwotę na rynkach - zapowiedział Macron. - Wszystkie kraje członkowskie spłacą te pożyczki, stosując zasadę solidarności - dodał francuski prezydent.

Paryż i Berlin proponują, by fundusz naprawczy, będący obecnie przedmiotem dyskusji w Brukseli, "otrzymał 500 mld euro w wydatkach budżetowych UE dla najbardziej dotkniętych sektorów i regionów na podstawie programów budżetowych UE i szanując europejskie priorytety" - jak zapisano we wspólnej deklaracji opublikowanej po rozmowach obojga liderów.

"Plan wzmocni konwergencję i konkurencyjność gospodarek europejskich oraz zwiększy inwestycje, szczególnie transformację ekologiczną i cyfrową oraz w badania i innowacje" - napisano.

Konieczność przenoszenia produkcji farmaceutycznej do Europy

Przywódcy podkreślili również konieczność przenoszenia produkcji farmaceutycznej do Europy. Prezydent Macron zauważył, że "przed kryzysem nie istniała wspólna polityka zdrowotna w Europie". Mówił o konieczności koordynacji zapasów maseczek i testów, zakupu leków i szczepionek, wspólnymi planami zapobiegania epidemiom, wspólnymi metodami identyfikowania zagrożeń.

- Europa zdrowia nigdy nie istniała, a musi stać się naszym priorytetem - oświadczył.

Macron nie ominął również tematu koordynacji polityki otwierania granic. - Niektóre kraje nie poinformowały o zamykaniu granic swoich europejskich partnerów - przypomniał.

- Demokratyczna idea i europejski sen są filarami naszej tożsamości - podkreślił Macron. - Musimy stawić czoło wielu kłamstwom i atakom, ale nie wolno nam rezygnować z naszych zasad. Musimy wspólnie podejmować więcej inicjatyw, aby posunąć Europę naprzód w obliczu kryzysu - zapowiedział, ostrzegając przed grożącym Europie wzrostem napięć i skrajnych nastrojów społecznych.

Francusko-niemiecka inicjatywa wsparcia pokryzysowego nie została jeszcze zatwierdzona przez 27 krajów UE.

Pozytywna reakcja Michela

Przedstawione przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macrona propozycje ws. wieloletniego budżetu i instrumentu na rzecz ożywienia to krok w dobrym kierunku - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki Niemiec i Francji zmierzające do znalezienia wspólnego gruntu w sprawie funduszu ożywienia. To krok we właściwym kierunku. W celu osiągnięcia porozumienia zaangażowane muszą być wszystkie państwa członkowskie UE" - napisał na Twitterze Michel.

