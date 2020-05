Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat. Bardzo dobry początek roku

Inwestycje te były możliwe dzięki korzystnemu refinansowaniu długu bankowego, które zakończyło wieloetapowy proces restrukturyzacji zadłużenia, przeprowadzony z myślą o dalszym rozwoju Grupy. Był to także bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych – przychody Grupy wyniosły 2,85 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom 184 mln zł.



Wsparcie służby zdrowia i Polaków w walce z koronawirusem



Grupa Polsat odpowiedzialna za zapewnianie milionom Polaków codziennej łączności i rozrywki stanęła podczas epidemii przed nowym wyzwaniem - dostarczania niezawodnych środków i narzędzi do masowej zdalnej pracy, edukacji czy prowadzenia firmy. Dzięki sprawnie działającej infrastrukturze swojej sieci i zastosowaniu w jej budowie nowoczesnych technologii była przygotowana na większy ruch użytkowników oraz nowy tryb życia i pracy klientów. Bardzo sprawnie podjęła szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka dla klientów i pracowników oraz zagwarantowanie ciągłości działania, tak aby zapewniać klientom pełną funkcjonalność i jakość działania sieci oraz usług.

- Wraz z ogłoszeniem stanu epidemicznego niezwłocznie podjęliśmy wiele istotnych dla naszych pracowników, klientów i całego społeczeństwa decyzji. W trosce o zdrowie naszych pracowników w bardzo krótkim czasie przestawiliśmy się na nowe, zdalne sposoby pracy i bez opóźnień realizujemy zaplanowane projekty. Wszystkim klientom zaproponowaliśmy bezpłatne bonusy ofertowe w postaci dodatkowych kanałów czy pakietów danych. Jako polska firma ciesząca się dobrą kondycją od początku epidemii aktywnie angażujemy się również w pomoc w walce z koronawirusem - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.



- Za ponad 16 milionów złotych razem z naszym głównym udziałowcem Zygmuntem Solorzem kupiliśmy i przekazaliśmy Ministerstwu Zdrowia i Polakom 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną. Na pomoc służbie zdrowia wraz z Fundacją Polsat i firmami biorącymi udział w naszym specjalnym bloku reklamowym przeznaczyliśmy wiele milionów złotych, a dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych przekazaliśmy 2200 tabletów do nauki zdalnej - dodaje Mirosław Błaszczyk.

Grupa Polsat zaproponowała szereg udogodnień ofertowych swoim klientom - czy to telewizyjnym, wprowadzając szerokie otwarte okno z 33 kanałami, czy usług telekomunikacyjnych - udostępniając bezpłatny dodatkowy pakiet GB czy 30 kanałów telewizyjnych w specjalnym pakiecie IPLI dla klientów sieci Plus. Natomiast Polsat News i portal polsatnews.pl, pełnią teraz szczególną rolę informacyjną i edukacyjną.



- A tych projektów było o wiele więcej. Cieszę się ze wszystkiego, co udało nam się zrealizować w tak krótkim czasie, w czym ogromny udział mieli pracownicy naszej Grupy - zaangażowani, pełni pomysłów, zdeterminowani, żeby nieść dobro. Jestem dumny, że w tak trudnym czasie potrafimy być także dla innych - podsumowuje Mirosław Błaszczyk.

Strategiczna inwestycja - nabycie Grupy Interia



Dwa tygodnie temu Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę zakupu Grupy Interia. Jest to strategiczna decyzja dla rozwoju Grupy Polsat, która przyczyni się do zajęcia przez nią istotnej pozycji w Internecie.

- Grupa Interia jest wiodącym graczem w segmencie internetowym. Widzimy ogromną skalę możliwości i synergii, jakie stwarza dla nas ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii i planujemy podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym - uzasadnia Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.



Grupa Interia znajduje się w pierwszej trójce wiodących grup w branży medialno-technologicznej. Portal Interia.pl to jeden z największych portali horyzontalnych z systemem poczty elektronicznej i wiadomościami, vortale tematyczne oraz aplikacje i narzędzia mobilne generujące dochody z bardzo wielu różnych źródeł. Dla Grupy Polsat ta inwestycja to istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online oraz dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby kanałów telewizyjnych.

Interia docelowo będzie również głównym polem działań marketingowych licznych marek Grupy Polsat w Internecie. Natomiast Polsat Media wesprze sprzedaż powierzchni reklamowych Interii. Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK.



- Za rozsądną cenę kupujemy dobrze prowadzony biznes, z kompetentnym zespołem i o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu. To także dla nas istotne wzmocnienie na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online, a jednocześnie doskonały kanał komunikacji z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami – dodaje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Pierwsza w Polsce komercyjna sieć 5G



Kolejnym ważnym i długo wyczekiwanym przez wszystkich wydarzeniem jest uruchomienie pierwszej w Polsce sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Sieć 100 nadajników od kilku dni działa na obszarze 7 polskich miast - Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie powstanie ponad 600 kolejnych stacji 5G. W ofercie dostępne są już smartfony i routery 5G obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne sprzęty czołowych światowych producentów będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży w maju i czerwcu. Wykorzystanie pasma 2,6 GHz TDD to pierwszy etap ogólnopolskiego 5G Plusa.



5G w Plusie to jeszcze wyższa szybkość – już do 600 Mb/s, lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji danych oraz dużo większa pojemność sieci. Można w niej przesyłać znacznie więcej danych, dużo szybciej i bez zakłóceń. 5G to nowa jakość Internetu i wolność. To możliwość pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje Internet w dowolnym miejscu, w jakim się znajdujemy.

- To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych klientów. Jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadziliśmy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, a nasz kraj dołącza dzięki temu do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Stajemy się liderem technologii 5G i chcemy być nim w przyszłości – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.



Plus jako pierwszy i jedyny rozpoczął rozwój komercyjnej sieci 5G, wykorzystując częstotliwość 2,6 GHz TDD, która pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s bez agregacji) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry w bardzo wysokiej jakości. W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G, obecnie wykorzystywane pasmo 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,4-3,8 GHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością agregacji (łączenia) pasm 5G.

Sukces programu smartDOM – 2 mln klientów usług łączonych

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2020 r.:

• Pozyskanie w styczniu br. 2-milionowego klienta oferty multiplay – skuteczna realizacja strategii dosprzedaży usług:

- Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 157 tys. (8%) r/r do 2 mln, co stanowi 36% bazy klientów kontraktowych.

- Do 6,12 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.

- Obniżka wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,6% w skali roku.

• Mocny przyrost liczby usług kontraktowych – o 466 tys. r/r do 14,80 mln (stanowią one 84,9% wszystkich świadczonych usług):

- Kolejny okres wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 564 tys. r/r do 8 mln, co jest efektem skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m.

- Łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wyniosła 5 mln.

- Wysoka, stabilna baza usług Internetu wynosząca 1,8 mln. W I kwartale 2020 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 350 PB danych (wzrost o 33% r/r). W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju.

• Stabilna baza 5,6 mln klientów kontraktowych:

- Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 4,3% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,6 usługi z portfolio Grupy.

- Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 3% r/r i wyniósł 85,4 zł.

• Stabilna baza prepaid na poziomie ponad 2,6 mln z rosnącym ARPU na poziomie 20,7 zł.

• Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,3% - 9,9% kanału głównego oraz 13,4% kanałów tematycznych.

• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wyniosły 263 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wyniósł 28,1%.

- Pod względem wyników operacyjnych to był dla nas bardzo dobry kwartał, nawet jeśli odzwierciedlił się na nim nieco wpływ wprowadzenia stanu epidemii. Świadczymy już blisko 14,8 mln usług kontraktowych, a ponad 2 miliony klientów korzysta z usług łączonych. To ogromny sukces programu smartDOM, który jest największym tego typu programem oferującym usługi dla domu i rodziny. Tak skuteczna realizacja strategii multiplay, czyli dosprzedaży kolejnych usług naszym klientom, przełożyła się na wzrost średniego przychodu od klienta oraz ponownie bardzo niski wskaźnik rezygnacji. Wyniósł on zaledwie 6,6% w skali roku, co świadczy o ogromnie wysokiej lojalności naszych klientów - podkreśla Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.



– W obszarze przenoszenia numerów Plus ponownie triumfował i także ten rok otworzył jako lider, dodatkowo będąc jedynym operatorem infrastrukturalnym, który miał dodatni bilans. Bardzo dobre wyniki pokazała też ostatnio Netia - gratuluję i cieszę się z udanej współpracy, która przekłada się na konkretne wyniki - dodaje Maciej Stec.

- Rynek reklamowy bardzo szybko reaguje na zmiany sytuacji makroekonomicznej i jest podatny na spowolnienie gospodarcze. Mimo konieczności przerwania programów na żywo i wielu produkcji z ramówki wiosennej, byliśmy w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej. Dynamika naszych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu była zgodna z trendem rynkowym, a nasze udziały w rynku wyniosły ponad 28% - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.



- Należy pamiętać, że telewizja pozostaje najbardziej dostępną formą rozrywki, zwłaszcza w obecnych okolicznościach. W bieżących wynikach oglądalności widać, że Polacy chętnie z niej korzystają. Ponadto ogromne wzrosty oglądalności w ostatnich miesiącach – w wyniku naturalnego zainteresowania widzów tematyką koronawirusa i wprowadzenia przez nas szeregu pasm i programów dedykowanych epidemii - zanotował nasz kanał Polsat News, flagowy program informacyjny "Wydarzenia" i portal polsatnews.pl - dodaje Stanisław Janowski.

Solidne wyniki finansowe Grupy Polsat



- Nasz zdywersyfikowany i bazujący na subskrypcjach model biznesowy okazał się bardzo odporny w sytuacji, w jakiej się niespodziewanie znaleźliśmy. Zapewnia przewidywalne i stabilne strumienie przychodów, co przyniosło efekt w postaci bardzo dobrych wyników finansowych, zgodnych z oczekiwaniami analityków. Nasze przychody wzrosły do 2,85 mld zł, a zysk EBITDA wyniósł ponad 1 mld zł. Nieprzerwanie generujemy wysoki poziom środków pieniężnych, co zapewnia nam bezpieczeństwo pod względem bieżącej płynności - mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

- Na wyróżnienie wśród wydarzeń zeszłego kwartału zasługuje korzystne refinansowanie długu bankowego, które zakończyło wieloetapowy proces restrukturyzacji naszego zadłużenia. Dzięki niemu zyskaliśmy większą elastyczność oraz zapewniliśmy sobie możliwości dalszego rozwoju Grupy. Zwiększyliśmy też różnorodność wykorzystywanych instrumentów - wyemitowaliśmy pierwsze w Polsce zielone obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł, podwajając skalę naszej obecności na tym perspektywicznym rynku. Jednocześnie ta komfortowa sytuacja pozwala nam na kontynuowanie naszej polityki dywidendowej. W najbliższym czasie zarząd planuje wydać swoją rekomendację co do wypłaty dywidendy - dodaje Katarzyna Ostap-Tomann.

Grupa Polsat w walce z koronawirusem



Wśród dotychczasowych rozwiązań ofertowych i programowych oraz działań charytatywnych, które Grupa Polsat zrealizowała w ramach społecznej akcji #zostańwdomu i walki z epidemią, znalazły się:



• Zakup przez Zygmunta Solorza i Grupę Polsat 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną za kwotę ponad 16 milionów złotych oraz przekazanie ich Ministerstwu Zdrowia i Polakom w celu zwiększenia możliwości testowania, identyfikowania i izolacji zakażonych, jako kluczowych elementów do walki z epidemią w Polsce.

• Przekazanie 2200 tabletów z dostępem do Internetu najbardziej potrzebującym dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych.

• Zebranie 3 milionów złotych dzięki „Reklamie na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem" oraz przekazanie ich szpitalom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią.

• Przeznaczenie przez Fundację Polsat 2 milionów złotych z środków własnych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i środków ochrony dla służby zdrowia.

• "SMS na ratunek" - dedykowany spot Fundacji Polsat i Telewizji Polsat, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla służby zdrowia.

• Wsparcie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie.

• Plus wsparty przez ZTE Poland przekazał 10 tys. sztuk maseczek dla szpitali.

• #okonamalucha - sieć Plus przekazała karty SIM z internetem do Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej.

• Zaangażowanie pracowników Grupy w akcję "Poczuj smak pomocy" - z zebranych środków 4 Smaki Restaurants&Catering przekazuje darmowe posiłki Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA.

• Przekazanie ponad 3000 żonkili do Fundacji Wolne Miejsce na rzecz akcji "Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych"

• "Pomagajmy sobie nawzajem" - kampania prospołeczna Grupy Polsat zachęcająca do pomocy seniorom.

• #CzytamyDlaDzieci - każdego dnia, przez miesiąc znani i lubiani czytali bajki na oficjalnym profilu Fundacji Polsat na Instagramie.

• #JesteśmyDlaDzieci - program pod patronatem Fundacji Polsat, w którym poruszane są ważne tematy związane z zagrożeniami i konsekwencjami, jakie koronawirus może przynieść dzieciom i ich rodzicom.

• W ramach wspólnej akcji producent urządzeń mobilnych OPPO przekazał 188 smartfonów, a Plus 188 starterów z bezpłatnymi rozmowami, SMS-ami i internetem dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko – sprzęt trafił do podopiecznych 24 świetlic środowiskowych.

• Transmisja niedzielnych Mszy świętych na kanałach Polsat News i Polsat Rodzina i w serwisie IPLA.

• Codzienne treningi z trenerem personalnym na antenie Polsat News oraz codzienna rozrywka z gwiazdami Telewizji Polsat za pośrednictwem transmisji na żywo na Facebook’u i Instagramie.

• Filmowa oferta największego serwisu rozrywki internetowej IPLA - mocne tytuły, które w ostatnim czasie miały swoje kinowe premiery.

• Darmowy pakiet 10 GB dla wszystkich klientów Plusa i Plusha oraz nowy pakiet 20 GB za 10 zł.

• Darmowy pakiet 10 GB dla klientów Cyfrowego Polsatu korzystających z wybranych taryf internetowych oraz nowy dodatkowy pakiet 20 GB za 10 zł.

• Dodatkowe 33 kanały w ramach "otwartego okna" dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu.

• 25 dodatkowych kanałów dla wszystkich w sieci Plus w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS, łącznie 30 kanałów.

• Internet stacjonarny od sieci Plus w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s, bez dodatkowych opłat.

• TIDAL bez limitu danych dla klientów sieci Plus, a dla nowych użytkowników serwisu muzycznego bezpłatny 90-dniowy dostęp do TIDAL.

• Duże dodatkowe pakiety internetowe oraz więcej GB jako bonus za doładowanie konta w ofertach "na kartę" w sieci Plus.

• Przekazywanie wszystkich bieżących informacji związanych z pandemią koronawirusa w serwisie Polsatnews.pl i w aplikacji mobilnej Polsat News oraz na antenach Polsat i Polsat News.

• Darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News dla klientów Plusa.

