200 000 testów na koronawirusa podarowane Polakom przez Zygmunta Solorza i Grupę Polsat

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat, której jest założycielem i głównym udziałowcem, podjęli decyzję o zakupie 200 tysięcy testów genetycznych potwierdzających obecność koronawirusa, używanych przez wszystkie laboratoria wykonujące badania urzędowe dla Ministerstwa Zdrowia.

Wraz z testami zostało zakupionych 8 zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji wraz z testami genetycznymi i wszystkimi materiałami zużywalnymi potrzebnymi do przeprowadzenia 200 tysięcy badań potwierdzających. Są to kompletne zestawy diagnostyczne. Wszystkie testy i urządzenia do ich odczytu zostaną przekazane na rzecz społeczeństwa dzięki zaangażowaniu ministra Sławomira Gadomskiego z Ministerstwa Zdrowia, konsultacji prof. Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych oraz dzięki prezesowi Sławomirowi Gnalickiemu z firmy Argenta, dostawcy testów i urządzeń.

"Najważniejsze jest testowanie"

- Myślę, że w walce z koronawirusem najważniejsze jest testowanie, czyli identyfikacja ludzi zakażonych oraz ich izolacja. Dzięki temu możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a na końcu tej drogi - wygrać z epidemią – mówi Zygmunt Solorz.

Do dzisiaj w całej Polsce wykonano około 340 tysięcy testów. Dodatkowe 200 tysięcy testów wraz z aparaturą diagnostyczną, czyli m.in. osiem kompletów urządzeń do diagnostyki pomoże zwiększyć możliwości wykonywania badań w Polsce w kierunku wykrywania koronawirusa. Oznacza to bardzo istotny wzrost potencjału testowania w Polsce.

- Pracowałem nad tym od kilku tygodni. Cieszę się, że wreszcie rozpoczęły się dostawy testów i urządzeń. Wiem, że obecnie następuje stopniowe "odmrażanie" gospodarki i powrót do codziennego, normalnego życia. Wciąż jednak musimy pamiętać, że epidemia jest z nami i wśród nas. Dlatego tak ważne jest zachowywanie środków i zasad bezpieczeństwa, ale jednocześnie testowanie – szybkie i masowe. Im szybciej i im więcej zakażonych osób uda się odnaleźć wśród nas, tym lepiej dla nas wszystkich – dodaje Zygmunt Solorz.

Testy i sprzęt udostępniony do końca maja

Testowaniem oraz diagnostyką zajmą się laboratoria wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwsza partia testów oraz aparatury laboratoryjnej zostały już przekazane i dostarczone Ministerstwu Zdrowia. Wszystkie testy i sprzęt będą udostępnione do końca maja.

- Cieszę się ze współpracy z panem Zygmuntem Solorzem oraz z tego, że mogliśmy wykorzystać potencjał Naszej firmy i stać się częścią tak ważnego dla nas wszystkich przedsięwzięcia – powiedział Sławomir Gnalicki, prezes Zarządu firmy Argenta.

- Czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich i musimy sobie pomagać. Jesteśmy polską firmą - chcemy i powinniśmy pomóc w walce z epidemią. Po raz pierwszy zdecydowałem, że pomagamy jednorazowo na tak dużą skalę. Przekazujemy 200 tysięcy testów i aparaturę, mając nadzieję, że wesprze to heroiczne działania polskich służb medycznych. Bardzo im wszystkim dziękuję, szczególnie tym na pierwszej linii frontu - podsumowuje Zygmunt Solorz.

Grupa Polsat w walce z koronawirusem

