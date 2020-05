Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych miejscowości, gdzie powstanie ponad 600 dodatkowych stacji 5G. W ofercie dostępne są już smartfony i routery 5G obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne sprzęty czołowych światowych producentów będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży w maju i czerwcu. Sieć 2,6 GHz TDD to pierwszy etap ogólnopolskiego 5G Plusa w całej Polsce.

- To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych Klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego bezprzewodowego internetu -powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

5G tu i teraz dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu - nowa jakość internetu

5G w Plusie to jeszcze wyższa szybkość – już do 600 Mb/s, lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w transmisji danych oraz dużo większa pojemność sieci. Będzie można przesyłać znacznie więcej danych, dużo szybciej i bez zakłóceń.

- Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest 5G, odpowiadam: to nowa jakość internetu i po prostu wolność. 5G to możliwość pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje internet w dowolnym miejscu, w jakim się znajdujemy - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

5G w Plusie umożliwi m.in. nową jakość rozrywki w dowolnym miejscu i czasie w technologii mobilnej – np. oglądanie filmów w ultra wysokich rozdzielczościach, transmisje sportowe, wydarzeń i programów w wysokiej rozdzielczości (4K, a nawet 8K) czy też korzystanie z technologii cloud gaming, umożliwiającej użytkownikom dostęp do gier komputerowych bez pobierania ich na urządzenie. 5G w Plusie to również większe możliwości wykorzystania nowych technologii dla firm i gospodarki – internet rzeczy, inteligentne miasta, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i wiele innych.

Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

Plus – lider technologii 5G

Plus jako pierwszy i jedyny rozpoczął rozwój komercyjnej sieci 5G, wykorzystując częstotliwość 2,6 GHz, która pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s bez agregacji) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości.

W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G, obecne wykorzystanie pasma 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,4-3,8 GHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach budowy 5G związaną z możliwością agregacji (łączenia) pasm 5G.

- W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz. Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz – dodaje Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Sieć 5G w Plusie będzie rozwijana w przyszłości na wszelkich możliwych częstotliwościach przeznaczonych dla tej technologii.

- Dzięki temu stajemy się liderem technologii 5G i chcemy być nim w przyszłości – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Ponad 3 mln osób wkrótce w zasięgu 5G w Plusie

Uruchomienie w poniedziałek 100 stacji w 7 miastach w Polsce to początek 5G w Plusie (pierwszy etap 900 tys. osób w zasięgu).

Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

Równocześnie w ramach drugiej fazy wdrażania sieci 5G, rozpoczęły się prace związane z instalacją ponad 600 dodatkowych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach (ponad 2 mln osób). Dzięki temu sieć najnowszej generacji obejmie swoim zasięgiem ponad 3 miliony mieszkańców 7 miast i aglomeracji warszawskiej.

Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych 600 stacji dla Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

Kto może korzystać z technologii 5G w Plusie

Od 11 maja wraz z wdrożeniem komercyjnej sieci 5G w Plusie, będą mogli z niej korzystać wszyscy klienci ofert abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu mieszkający w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, którzy znajdują się w zasięgu 100 stacji 5G i posiadają sprzęt obsługujący technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz.

Oferta taryf 5G zostanie przedstawiona w najbliższym czasie. W pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G będzie dostępna dla Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu promocyjnie w ramach pakietów internetowych w aktualnie dostępnych abonamentach.

Więcej o technologii 5G w Plusie

Prace związane z zainstalowaniem nadajników 5G dostarczonych przez firmę Ericsson na 100 stacjach bazowych w 7 polskich miastach zostały zakończone w marcu. W kwietniu infrastruktura sieci najnowszej generacji przeszła pomyślnie wymagane testy.

Pierwsza komercyjna sieć 5G została wdrożona w najnowocześniejszej technologii, od niedawna wprowadzanej na świecie - w paśmie 2,6 GHz o szerokości 50 MHz TDD (Time Division Duplex). TDD pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink.

Jeśli sieć operatora porównamy do autostrady, po której przemieszcza się ruch, to samo działanie innowacyjnej technologii TDD wykorzystywanej w Plusie można porównać do sposobu zarządzania tym ruchem: na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy jadą w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa obecnie stosowana w innych sieciach technologia FDD.

Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

W pełni funkcjonalna sieć 5G będzie działać w oparciu o architekturę non-standalone (NSA), zintegrowaną z infrastrukturą LTE – do budowy sieci najnowszej generacji Grupa Cyfrowy Polsat wykorzystała posiadane maszty, na których zostały zainstalowane nadajniki 5G.

Następne kroki to budowa sieci na innych częstotliwościach oraz wprowadzanie dodatkowych technologii, dzięki którym będzie można jeszcze szybciej i bardziej komfortowo korzystać z sieci.

red/ Grupa Polsat