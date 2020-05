4 miliony zakażonych na świecie, ponad 15 tys. w Polsce. Koronawirus - Raport Dnia. Sobota 9 maja

Epidemia koronawirusa ogarnęła cały świat, zachorowały już cztery miliony ludzi. Podczas, gdy w niektóre kraje stoją dopiero przed kulminacją pandemii, inne zaczęły już wycofywać się z wprowadzonych obostrzeń.

Nowe zakażenia i zgony. Rośnie zasięg wirusa

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że koronawirusem zaraziło się kolejnych 288 osób. W sumie w Polsce zaraziło się tą chorobą 15 tys. 651 osób. Spośród nich do soboty zmarło 785 chorych - podał resort.

ZOBACZ: [PILNE] Rośnie zasięg epidemii koronawirusa w Polsce. Nowe przypadki i kolejne zgony

Resort poinformował w sobotę, że w ciągu doby wykonano w Polsce ponad 17,1 tys. testów na koronawirusa. W sumie przebadano w Polsce 460 tys. 686 próbek. Liczba przebadanych osób wyniosła 421 tys. 168. W sumie do popołudnia w sobotę testy potwierdziły zakażenie u 15 tys. 510 osób.

4 miliony zakażonych Covid-19

Na całym świecie wzrasta liczba zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Według serwisu worldometers.info wszystkich zakażonych od wybuchu pandemii w grudniu 2019 są już ponad 4 mln, a liczba zgonów wzrosła do ponad 270 tys. Poza Europą i USA epidemia szybko rozprzestrzenia się także w Ameryce Południowej.

ZOBACZ: Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 4 mln

Najwięcej infekcji jest w Europie (ponad 1,5 mln) oraz w USA (1,3 mln). W Ameryce Łacińskiej pandemia dopiero wchodzi w okres szczytowy. Do tej pory odnotowano tam ponad 250 tys. zakażeń.

W Europie największe tempo wzrostu zachorowań jest w Rosji, gdzie od prawie tygodnia każdego dnia przybywa średnio 10 tys. zakażeń. Liczba wszystkich infekcji zwiększyła się tam do 188 tys.

Samotność rodzica. Koronawirus odcina od dzieci

Jeszcze nigdy wykorzystywanie alienacji do walki między zwaśnionymi rodzicami nie było tak proste. Dziś wystarczy hasło "koronawirus", "pandemia", "niebezpieczeństwo", by jeden z rodziców odciął dzieci od drugiego. Tomasz Szewczyk jest 5 lat po rozwodzie. Ma dwie córki, 6- i 15-letnią. Ostatni raz widział je w lutym. Potem przyszła pandemia.

ZOBACZ: Samotność rodzica. "Nie widziałem córek od 81 dni"

- Była żona oznajmiła, że narażę dzieci na koronawirusa. Nie pomagają zapewnienia, że spędzimy czas w domu. Walczę, by móc je przewieźć moim własnym samochodem z punktu A do punktu B. Tylko tyle - zaznacza. - Co jeśli pandemia jeszcze potrwa i stracę możliwość kontaktu z córkami na kolejne miesiące? - zastanawia się mężczyzna. [CZYTAJ w TYGODNIK.POLSATNEWS.PL].

Porozumienie ponad koronawirusem w Danii

Liderzy wszystkich partii politycznych zasiadających w duńskim parlamencie obradowali wspólnie przez 15 godzin, aby opracować kompromisowe porozumienie w sprawie stopniowego otwarcia kraju w nadchodzących dniach. Komentatorzy piszą o "niesamowitym pokazie zarządzania opartego na współpracy".

ZOBACZ: Dania rezygnuje z ograniczeń. Kompromis efektem 15-godzinnych obrad liderów wszystkich partii

Komentatorzy w mediach społecznościowych nazywają ponadpartyjne porozumienie "niesamowitym pokazem zarządzania opartego na współpracy".

- Nadal utrzymujemy, że znoszenie restrykcji musi przebiegać w sposób bezpieczny z punktu widzenia zdrowia publicznego - podkreśliła premier Danii Mette Frederiksen, ogłaszając w czwartek wypracowane ustalenia. - Ale otwieramy się, aby przynieść korzyści duńskiej gospodarce, duńskim przedsiębiorstwom, a zatem także duńskim pracownikom - zaznaczyła polityk.

Sukces Słowacji: dzień bez zarażeń

Postęp w walce z koronawirusem ogłosiła Słowacja. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w sobotę, że w piątek nie zarejestrowano ani jednego przypadku zakażenia nowym koronawirusem. To pierwszy taki wynik od 10 marca, gdy w kraju zanotowano pierwszą infekcję tym patogenem. W piątek wykonano 3910 testów.

ZOBACZ: Sukces Słowacji. Miniona doba bez nowych zakażeń

Łącznie zakażenie nowym koronawirusem stwierdzono dotąd u 1455 osób, 26 spośród nich zmarło, a 919 osób uznano jak dotąd za wyleczone.

- Koronawirusa prawie udało się wyeliminować, ale walka nie jest jeszcze wygrana - stwierdził szef resortu zdrowia Marek Krajczi podczas wizyty w Szpitalu Uniwersyteckim w mieście Martin w środkowej części kraju. Ocenił też, że jeżeli ludzie będą odpowiedzialni, będzie można liczyć na sukces. Jego zdaniem nadal możliwe jest wystąpienie drugiej fali zakażeń.

Prezydent obiecał papieżowi pomoc. Orlen właśnie ją dowiózł

Orlen wysłał pomoc dla Watykanu. Polska pomoc medyczna dotarła w piątek do Stolicy Apostolskiej. Z Polski przyjechały dwie ciężarówki z transportem maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów medycznych. Jest to efekt rozmowy telefonicznej, jaką przed ośmioma dniami odbył prezydent Andrzej Duda z papieżem Franciszkiem.

ZOBACZ: PKN Orlen wysłał pomoc do Watykanu. 735 tys. masek, 10 tys. kombinezonów

"To największy projekt pomocowy, jeżeli chodzi o spółki energetyczne i paliwowe w ostatnich 30 latach" – ocenia Daniel Obajtek, prezes spółki. Mowa o 735 tys. masek, 34 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 10 tys. kombinezonów.

"Trafią nie tylko do najbardziej potrzebujących, ale także do pracowników Stolicy Apostolskiej, Żandarmerii Watykańskiej i Gwardii Szwajcarskiej. To jest przykład polskiej solidarności z cierpiącymi Włochami, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują" – mówił w Radiu Watykańskim Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

[WIDEO DNIA]: podróże bez wychodzenia z domu.

Zobacz, jak zwiedzać w czasie epidemii: Robert Szulc, twórca projektu "Świat na raty LIVE", który pozwala na odbywanie wirtualnych podróży w czasie epidemii koronawirusa, mówi o bezpiecznych eskapadach. - Przenosimy się w miejsca odległe i rozmawiamy z mieszkającymi tam Polakami o tym, co można zobaczyć - dodał.

ZOBACZ: Jak podróżować w czasie epidemii?

WIDEO - Rzecznik rządu podał realny termin otwierania salonów fryzjerskich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl