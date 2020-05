Dania rezygnuje z ograniczeń. Kompromis efektem 15-godzinnych obrad liderów wszystkich partii

- Nadal utrzymujemy, że znoszenie restrykcji musi przebiegać w sposób bezpieczny z punktu widzenia zdrowia publicznego - podkreśliła premier Danii Mette Frederiksen, ogłaszając w czwartek wypracowane ustalenia. - Ale otwieramy się, aby przynieść korzyści duńskiej gospodarce, duńskim przedsiębiorstwom, a zatem także duńskim pracownikom - zaznaczyła polityk.

"Z wirusem nie możemy negocjować"

Frederiksen podkreśliła, że harmonogram wychodzenia z obostrzeń związanych z epidemią nadal zależy od tego, czy Duńczycy będą stosowali się do zasad dystansu społecznego i wytycznych higienicznych. - Sytuacja wciąż jest poważna i chociaż dziś się uśmiechamy, muszę podkreślić, że mamy do czynienia z wirusem i nie możemy z nim negocjować - stwierdziła duńska premier.

- Musimy zachowywać dystans i postępować zgodnie z wytycznymi władz. Jeśli to zrobimy, będziemy dążyć do stopniowego i większego otwarcia duńskiego społeczeństwa. Musimy zachowywać się solidarnie z tymi, którzy są w grupie największego ryzyka, u których zakażenie wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu - oświadczyła szefowa gabinetu.

"Niesamowity pokaz zarządzania opartego na współpracy"

Komentatorzy w mediach społecznościowych nazywają ponadpartyjne porozumienie "niesamowitym pokazem zarządzania opartego na współpracy".

Incredible display of collaborative governance in #Denmark.



Leaders of ALL elected political parties spent 15 hours together to come to a joint agreement on the phased reopening of Danish society in the days ahead. https://t.co/6VjmEB8gzI#standingtogether #COVID19 #dkpol pic.twitter.com/WQaUvcUWz8