PKN Orlen wysłał pomoc do Watykanu. 735 tys. masek, 10 tys. kombinezonów

Polska pomoc medyczna dotarła w piątek do Watykanu. Z Polski przyjechały dwie ciężarówki z transportem maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów medycznych. Jest to efekt rozmowy telefonicznej, jaką przed ośmioma dniami odbył prezydent Andrzej Duda z papieżem Franciszkiem.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej biuro prasowe archidiecezji warszawskiej, dary składające się z tysięcy maseczek, żelów dezynfekcyjnych i kombinezonów, zostały przekazane na ręce jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego, który zajmie się ich dystrybucją.

"Trafią nie tylko do najbardziej potrzebujących, ale także do pracowników Stolicy Apostolskiej, Żandarmerii Watykańskiej i Gwardii Szwajcarskiej. To jest przykład polskiej solidarności z cierpiącymi Włochami, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują" – mówił w Radiu Watykańskim Janusz Kotański, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Przygotowaniem darów i organizacją transportu zajął się PKN Orlen. "To największy projekt pomocowy, jeżeli chodzi o spółki energetyczne i paliwowe w ostatnich 30 latach" – ocenia Daniel Obajtek, prezes spółki.

Jak dodał, mowa o 735 tys. masek, 34 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 10 tys. kombinezonach.

Pod wpisem Obajtka znalazł się komentarz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. "Następnego tira poproszę do Białegostoku.

Na środki ochrony osobistej czekają pracownicy przedszkoli i żłobków" - napisał.

Przekazanie darów to wynik rozmowy, podczas której prezydent Andrzej Duda poinformował papieża Franciszka o działaniach pomocowych organizowanych przez nasz kraj. Mówił m.in. o polskich misjach medyczno-wojskowych i pomocy sprzętowej. Zapewnił, że nasza ojczyzna "nie zapomina także o cierpiących Włochach" i obiecał konkretne wsparcie.

