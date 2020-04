Obowiązkowe maski w całych Niemczech. Wysokość kar w porównaniu z Polską zaskakuje

We wszystkich landach w Niemczech od poniedziałku (w Szlezwiku-Holsztynie od środy) osoby przebywające w miejscach publicznych muszą zakrywać nos i usta. Kary za brak maseczek są zróżnicowane. Najsurowsze przewidziano w Bawarii - do 150 euro mandatu, a np. sklepikarz, który nie zapewni ich pracownikom, zapłaci do 5 tys. euro grzywny. W Polsce brak maseczki może skończyć się karą do 30 tys. zł.