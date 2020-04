Sposoby na zaparowane okulary. Podpowiadamy

Zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych stało się obowiązkowe, choć wielu z nas odczuwa przez to dyskomfort. Najgorzej mają ci, którzy oprócz maseczki, noszą również okulary. Warto więc skorzystać ze sposobów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Więcej w materiale Piotra Michalaka.

W piosence Agnieszki Osieckiej "okularnicy" snuli się pojedynczo lub grupami. W dobie pandemii - raczej pojedynczo - ale też się snują.

"Okularnicy mają gorzej"

- Jest trudno, okularnicy mają gorzej niż reszta w maskach - przyznaje rozmówca Polsat News.

Wszystko przez zaparowane szkła, które w zestawie z maską robią niespodzianki w najmniej oczekiwanym momencie.

Trudno jest żyć z mgłą na oczach, szczególnie gdy dzieje się to... na oczach setek tysięcy widzów. Zjednoczeni w zamgleniu są dziś i ci na medialnym świeczniku - jak politycy czy dziennikarze - i zwykli szarzy okularnicy. Choć niektórzy mieli czas, by dobrze się przygotować.

- Od dawna noszę maskę antysmogową, dlatego ta sytuacja za bardzo mi nie doskwiera - mówi mieszkaniec Warszawy.

Pytanie jak żyć w maseczce i okularach nie jest być może najbardziej palące, ale warto szukać na nie odpowiedzi, bo - być może - przyjdzie nam tak żyć całkiem długo. Niektórzy wróżą, że do zimy.

- Najgorzej, jak nie dość że zaparuje, to jeszcze oszroni się szkło - martwi się inny okularnik.

Tak czy inaczej - okularnicy muszą maski oswoić. Po pierwsze - dociskamy drucik maseczki do twarzy. By uszczelnić maseczkę można skrzyżować gumki, lub - to pomysł koreańskiego lekarza - zastosować chusteczkę, która absorbuje wydychaną parę.

Pomysły internautów

Ale obok tych rad są i złote myśli internetu - na przykład wcieranie w szkło różnych substancji.

Optometrysta Justyna Nater takim domowy sposobom mówi stanowcze: "nie".

- Nie stosujemy ani pianki do golenia ani pasty do zębów, bo te środki mogą ścierać powłoki antyrefleksyjne szkieł - podkreśliła Justyna Nater. Zamiast nich lepiej skorzystać ze specjalnych płynów, tak zwanych hydrofobowych.

Można również wypróbować sposób, którym na antenie Polsat News podzieliła się Anna Traczewska, która szyje specjalne maseczki dla osób niedosłyszących.

- Najlepiej włożyć maseczkę, a na to okulary. Same okulary przytrzymują maseczkę i wtedy nie paruje aż tak bardzo - tłumaczy.

