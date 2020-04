Niemcy oglądają filmy pod chmurką. Kina samochodowe stały się hitem

Koronawirus odebrał Niemcom tradycyjne kina, ale oni nie dają za wygraną. Znaleźli inny sposób na to, jak oglądać wspólnie filmy. Do Niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci zgłasza się coraz więcej wnioskodawców z prośbą o przydzielenie częstotliwości radiowych po to, by organizować seanse pod chmurką - informuje "Deutsche Welle".