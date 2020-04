Znany polski przewoźnik wznawia kursy do Niemiec

Firma Sindbad z Opola, po ponad miesięcznej przerwie wznowiła przewozy autokarowe z Niemiec do Polski. Chętni przyjadą z Kolonii oraz Stuttgartu do Krakowa. 4 maja siatka połączeń rozszerzy się, obejmując również wyjazdy z Polski. Przyjeżdżający do Polski nadal muszą odbyć kwarantannę trwającą 14 dni.