W przydomowym warsztacie konstruktor zbudował linię do produkcji maseczek

Radosław Pawlaczyk wpadł na pomysł stworzenia maszyny do produkcji maseczek. Do konstrukcji wykorzystał to, co miał w warsztacie - napisał portal "Dziennik Wałbrzych". Praca nad budową linii trwała trzy tygodnie. Dzięki wynalazkowi będzie można produkować jednorazowe maseczki z flizeliny. Pomysł wspiera Roman Głód, burmistrz Głuszycy (woj. dolnośląskie) - miasta, w którym mieszka wynalazca.