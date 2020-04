Specjalna powłoka "odstraszy" wirusy i bakterie na 90 dni. Jej opracowanie zajęło 10 lat

Opracowanym przez uczonych środkiem MAP-1 można spryskiwać powierzchnie w miejscach publicznych, takich jak przyciski w windach i poręcze przy schodach, by wytworzyć na nich powłokę ochronną. Jej opracowanie zajęło 10 lat - przekazali badacze z Hongkońskiego Uniwersytetu Nauki i Techniki (HKUST).

- Te miejsca są często dotykane i jednocześnie służą jako bardzo wydajny środek przenoszenia chorób - powiedział wykładowca HKUST Joseph Kwan, jeden z członków zespołu, który opracował środek.

Nanokapsułki z substancjami dezynfekującymi

W powłoce, jaka tworzy się na powierzchniach po zastosowaniu środka, znajdują się miliony nanokapsłuek zawierających substancje dezynfekujące, które według Kwana skutecznie zabijają bakterie, wirusy i zarodniki roślin i grzybów nawet po wyschnięciu powłoki.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych środków dezynfekcji, takich jak rozcieńczony wybielacz czy alkohol, działanie powłoki MAP-1 dodatkowo wzmacnia zastosowanie wrażliwych na ciepło polimerów, które uwalniają substancje odkażające przy kontakcie z ludzkim ciałem - powiedział badacz.

Zdaniem naukowców z HKUST powłoka jest bezpieczna dla skóry i środowiska i nie jest toksyczna. Po testach klinicznych w szpitalu i domu opieki nad seniorami produkt został w lutym dopuszczony do użytku i ma się pojawić w sklepach w maju - przekazał Reuters.

Produkt testowało ponad tysiąc rodzin

Według tej agencji we współpracy z lokalną organizacją charytatywną powłoka została już użyta w okolicy mieszkań ponad tysiąca hongkońskich rodzin z grupy niskich dochodów. - Czuję, że to wzmocniło naszą ochronę przed wirusem - powiedziała cytowana przez Reutera Law Ha-yu, lokatorka niewielkiego mieszkania w budynku, w którym zastosowano środek.

Naukowcy przekazali, że MAP-1 jest już wykorzystywany w hongkońskich centrach handlowych, szkołach i ośrodkach sportowych. Jego użycie w szkołach kosztuje od 20 do 50 tys. dolarów hongkońskich (11-27 tys. zł) w zależności od spryskiwanej powierzchni. W planach jest również wprowadzenie do sprzedaży małych pojemników o pojemności 50-200 ml do zastosowań domowych.

W Hongkongu nie wykryto w niedzielę ani jednego nowego przypadku zakażenia koronawirusem. Łączny bilans infekcji wynosi 1038, z czego cztery osoby zmarły.