Zwolnienie z pracy mailem? Rzecznik rządu wyjaśnia

Dziennik "Rzeczpospolita" podał w poniedziałek, że projekt Tarczy Antykryzysowej 3.0 przewiduje daleko idące uprawnienia dla pracodawców w cięciu wynagrodzeń i zwalnianiu pracowników - umożliwienie pracodawcom dotkniętym kryzysem obciąć czas pracy zatrudnionych, a w konsekwencji ich wynagrodzenie (o 10 proc.) tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy; zwalnianie nawet przez e-mailem.

"Z projektu, jaki już w tym tygodniu może zostać przyjęty przez Sejm, wynika, że na pierwszy ogień do zwolnienia będą mogły pójść osoby z dodatkowymi źródłami przychodów, w tym emeryci, renciści i rentierzy" - napisała gazeta.

Rzecznik rządu oświadczył w poniedziałek, że "informacje medialne o ograniczaniu praw pracowniczych nie znajdą odzwierciedlenia w projekcie, który ma przyjąć rząd". "Pracownicy i pracodawcy zgłaszają różne propozycje zmian. Procedujemy je w drodze dialogu. Warto chwilę poczekać zanim ogłosi się ich ostateczne przyjęcie" - napisał Müller na Twitterze.

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu wyjaśniał, że decyzje zostaną podjęte we wtorek lub środę. Zwrócił uwagę, że "stanowiska pracodawców i pracowników często się wykluczają i trzeba wypracować konsensus".

- Jeżeli zapadną konkretne decyzje co do uwalniania konkretnych sektorów gospodarki, to one nadal będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym - przypomniał Müller. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w tym tygodniu.

