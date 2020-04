Nie ma gości, są zobowiązania finansowe. Koronawirus niszczy polską agroturystykę

Co roku o tej porze gospodarstwa agroturystyczne i obiekty na terenach wiejskich, które przyjmowały gości, tętniły już życiem. Jednak tegoroczny sezon rozpoczął się dla nich katastrofalnie.

W gospodarstwie ekoagroturystycznym "EkoGościniec Pachotówko" w Gzinie (woj. kujawsko-pomorskie) czas jakby się zatrzymał.

"Zmieniło się wszystko"

- Zmieniło się wszystko, bo nie ma gości. Nie przyjeżdżają na weekendy, nie odbywają się żadne spotkania rodzinne, firmowe. Nie funkcjonuje zagroda edukacyjna, gdzie w tym okresie świątecznym byłoby mnóstwo szkół na zajęciach. Jest pusto, jest smutno - przyznała właścicielka Pachotówka.

ZOBACZ: Ministerstwo rolnictwa przedłuża termin składania wniosków o dopłaty

Kalendarz gospodarzy na ten rok był wypełniony po brzegi. Niektórych rezerwacji dokonywano już w ubiegłym roku. Obecnie właściciele Pachotówka żyją w zawieszeniu. Rachunków przybywa, a budynki stoją niemal puste.

- W tej chwili możemy jedynie przyjmować pracowników z firm w delegacjach. A mamy różne zobowiązania finansowe, kredyt, leasingi - wylicza mężczyzna prowadzący biznes.

Budżet większości gospodarstw agroturystycznych nie uwzględniał tak wielkiej katastrofy. Z roku na rok rozwijali się i inwestowali. Teraz gospodarstwa ponoszą same straty, a dochodów brak. Jednak zwierzęta muszą otrzymywać żywność, a obiekty muszą być utrzymywane w dobrej kondycji - a to generuje koszty.

Wdzięczni klienci

Jednak mimo trudnej sytuacji, okazuje się, że w dobie koronawirusa można liczyć na gesty solidarności i to daje siłę na to, by walczyć dalej o przetrwanie agroturystycznego biznesu.

Gospodarstwo "Stajnia Stary Jasiniec" (woj. kujawsko-pomorskie) otrzymało poruszający film od uczestników swoich obozów jeździeckich oraz podopiecznych szkółki jazdy konnej.

ZOBACZ: Wakacje po epidemii? 60 proc. Polaków prawdopodobnie nie wyjedzie na urlop

"Chciałam podziękować wam za to, że to już 11 lat temu przyjęliście mnie do swojej jasienickiej rodzinki i zaszczepiliście mi miłość do koni. I mimo tego, że nasze drogi trochę się rozeszły, to chcę, żebyście wiedzieli, że Stary Jasiniec zawsze będzie w moim sercu!" - mówiła na nagraniu jedna uczestniczek.

WIDEO: materiał "Agropasji"

"Kocham to miejsce i dziękuję wam za to, czego tam się nauczyłam, ile dzięki temu osiągnęłam. To miejsce na zawsze zostanie w moim sercu. Do zobaczenia!" - dodała inna.

"Wiecie, że bardzo was kocham i pamiętajcie: zawsze po burzy wychodzi słońce" - przekazała jej koleżanka.

WIDEO - Patostreamerka transmitowała pobicie 19-latka. Dziewczyna przeprosiła fanów za... wulgarny język Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/prz/ Polsat News