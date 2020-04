Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Związki zawodowe pracowników banków we Włoszech zwróciły się do MSW o wzmocnienie ich ochrony w związku z rozpoczynającym się w poniedziałek przyjmowaniem wniosków o wsparcie finansowe dla firm pogrążonych w kryzysie z powodu pandemii. Związkowcy obawiają się, że może dojść do napięć i "aktów przemocy wobec pracowników banków".