Kolejne przypadki COVID-19 wśród personelu szpitala w Radomiu

- 11 osób z personelu szpitala ma wyniki dodatnie na obecność koronawirusa - to dane z soboty i niedzieli – poinformowała rzeczniczka szpitala. Dodała, że osoby te są już odizolowane i nikt zakażony nie przebywa w szpitalu.

Według rzeczniczki część zakażeń pochodzi z wcześniej zlokalizowanego ogniska epidemiologicznego, jednak pojawiły się także przypadki zakażenia z zewnątrz.

Obecnie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym nie ma pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Pięciu pacjentów przebywających szpitalu na Józefowie czeka na drugi wynik testu, potwierdzający ostatecznie wyzdrowienie z zakażenia koronawirusem.

Gajewska przekazała także, że szpital na Józefowie otrzymał kolejną pokaźną dostawę środków ochrony osobistej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jest to: 1 tys. kombinezonów ochronnych, 3 tys. masek z filtrem FFP2, 7,5 tys. rękawic, 3 tys. masek chirurgicznych, 500 litrów płynu do dezynfekcji rąk, 300 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 2 tys. fartuchów medycznych.

Śmierć fizjoterapeuty

Według rzeczniczki szpital w Radomiu dostał też wsparcie ze strony resortu zdrowia. Ministerstwo przekazało 500 masek z filtrem FFP2, 500 sztuk gogli ochronnych, 20 sztuk 5-litrowych środków do dezynfekcji powierzchni oraz 100 sztuk 5-litrwoych płynów do dezynfekcji rąk.

W sumie od początku epidemii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu wykryto obecność koronawirusa u 223 osób.

Zakażenia ujawniono u personelu oraz chorych z oddziałów: chorób wewnętrznych, neurologicznego, rehabilitacji, onkologicznego i chirurgicznego. W czwartek szpital poinformował o śmierci jednego ze swoich pracowników, 46-letniego fizjoterapeuty, który zaraził się SARS-CoV-2 w pracy.

