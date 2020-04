PiS chce rozszerzyć Tarczę Antykryzysową. "Wprowadzamy m.in. postulaty prezydenta"

Senat zajmuje się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Schreiber - przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów zaprezentował poprawki, które PiS zaproponuje w Senacie.

ZOBACZ: Polityk apelował, by ludzie masowo wyszli w Wielkanoc. Został zatrzymany

Senator PiS Marek Pęk przypomniał, że nad ustawą pracowały w środę trzy senackie komisje i już w trakcie tego posiedzenia zgłoszono wiele poprawek. Zapowiedział, że kolejne zostaną złożone przez senatorów PiS na posiedzeniu Senatu. Jak mówił, są to poprawki "ważne, sygnalizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale i przez opozycję".

Dwie poprawki

Schreiber podkreślił, że dwie z tych poprawek, które zostaną zgłoszone, były szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorców i zwracał na nie uwagę prezydent.

- Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną (przepisami Tarczy) objęte - mówił Schreiber.

ZOBACZ: Trudna sytuacja w Domach Pomocy Społecznej. Pomagają żołnierze

Druga poprawka - mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 tys. 600 zł przychodu".

- Otóż likwidujemy te 15 tys. 600, a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mogą mieć ten przychód więcej niż 15 tys. 600 - dodał.

"Nie zmieni się 15 proc. próg strat"

- W poprawkach wnoszonych pod obrady Senatu nie zmieni się 15 proc. próg strat w przychodach, przy którym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS - poinformował Schreiber pytany o m.in. o kryterium spadku przychodów miesiąc do miesiąca, żeby nie płacić składek na ZUS.

- To zostaje z jasnej przyczyny - jeśli ktoś nie miał 15 proc. spadku, to znaczy, że sytuacja nie pogorszyła mu się - mówił na konferencji w Sejmie. - To nie musi być spadek w lutym czy marcu, może być to w kwietniu czy maju, wtedy przysługuje mu zwolnienie - podkreślił. Według senatora Marka Pęka (PiS), w Senacie zostaną uwzględnione poprawki legislatorów, którzy wygładzają każdą z ustaw. - Te propozycje, które składamy są policzone, są odpowiedzialne, są z jednej strony na miarę potrzeb, na miarę też wydolności finansów publicznych - zaznaczył Pęk. Apelował o realizm i niezgłaszanie populistycznych poprawek przez opozycję.

Dwudniowe posiedzenie Senatu