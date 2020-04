Siemoniak, Andrusiewicz i Borys w "Wydarzeniach i Opiniach". Transmisja od g. 19:25

Rząd przedstawił w środę nową tarczę finansową. Do firm ma trafić co najmniej 100 mld złotych, ma to uratować 5 mln miejsc pracy. O działaniach związanych z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa w "Wydarzeniach i Opiniach" z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, rozmawiać będzie Bogdan Rymanowski. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl od g 19:25.