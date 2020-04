Tarcza antykryzysowa 2.0 vs. "prawdziwa tarcza" Koalicji Polskiej. Transmisja obrad Sejmu od 13

Pierwotnie, izba miała wznowić obrady o godz. 10.

Projekt rządowy zakłada rozwiązania uzupełniające do pierwszej "tarczy antykryzysowej"; mają one służyć m.in. ochronie miejsc pracy. Jedną z propozycji rządowych jest wprowadzenie 3-miesięcznych "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zgodnie z "pierwszą" tarczą antykryzysową takie uprawnienie dotyczyło mikrofirm niezatrudniających do 9 pracowników.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w środę nad ranem poparła kilkanaście zmian do rządowego projektu ustawy, głównie autorstwa PiS. Jedna z nich zakłada, że sprawcy przemocy domowej będą mogli być poddawani eksmisji pomimo epidemii koronawirusa.

Ułatwienia w dostarczaniu korespondencji

Inna poprawka dotyczyła wyłączenia spod reżimu ustawy korespondencji z sądów, prokuratury, od komorników oraz organów ścigania. Projekt przewiduje bowiem m.in. ułatwienia w dostarczaniu korespondencji np. przez możliwość odebrania przesyłki poleconej bez wizyty na poczcie. Zgodę komisji uzyskała też poprawka dająca wojewodom możliwość wskazania lekarzy, dentystów do stwierdzenia zgonu poza szpitalem.

W projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z "tarczy", wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych, rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy, szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej, wydłużenie terminów administracyjnych i uproszczenia jeśli chodzi o usługi pocztowe.

20 mld zł na zakup niezbędnego sprzętu do szpitali

Poselski projekt ustawy o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" zakłada m.in. przeznaczenie 20 mld zł na zakup niezbędnego sprzętu do szpitali, monitorowanie oddziałów geriatrycznych i domów pomocy społecznej, a także wprowadzenie dodatków dla pracowników ochrony zdrowia.

Przewiduje też zawieszenie poboru podatków oraz zaliczek na podatki od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzenie podatków lub niepobranych zaliczek na podatki nastąpiłoby nie wcześniej niż 90 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

O godz. 14.30 ma być ogłoszona przerwa w obradach Sejmu; na 19.30 zaplanowano głosowania nad projektami.

msl/ PAP