Rekord zakażeń w Singapurze. Wzrost również w Malezji i w Indonezji

Ministerstwo zdrowia Singapuru zapowiedziało, że od godz. 23:59 czasu miejscowego w czwartek wszystkie osoby wracające do Singapuru będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę w rządowych ośrodkach, a nie we własnych domach. Nakaz ten dotyczy Singapurczyków, stałych rezydentów miasta-państwa oraz posiadaczy długoterminowych zezwoleń na pobyt. Wcześniej taki przepis obejmował jedynie obywateli niektórych krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Indii i państw Azji Południowo-Wschodniej, jednak obecnie niemal wszyscy cudzoziemcy mają zakaz wstępu na teren miasta-państwa.

Kwarantanna w hotelach

Centra kwarantanny zorganizowano w hotelach, w których każda z osób ma osobny pokój z toaletą. Jak dodali w oświadczeniu urzędnicy ministerstwa zdrowia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powracający, którzy opuścili Singapur po 27 marca, ignorując wskazania rządu, będą musieli ponieść koszt dwutygodniowego pobytu.

Singapur ogłosił w środę, że potwierdzono tam 142 nowe zakażenia Covid-19. Poprzedni najwyższy bilans dobowy infekcji padł w niedzielę, kiedy poinformowano o 120 przypadkach. Ogólna liczba zakażonych pacjentów sięgnęła 1623. W środę ze szpitali wypisano 29 osób, co podnosi liczbę chorych, którzy wrócili do zdrowia, do 406.

Przybywa ofiar koronawirusa w Indonezji

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Indonezji wzrosła do 240 - to największa liczba zgonów w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Ogólna liczba zakażeń sięgnęła 2956, zaś 222 pacjentów wyzdrowiało - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto.

W piątek stołeczna Dżakarta wprowadzi w związku z epidemią ograniczenia w transporcie publicznym i nakaz zasłaniania twarzy przez wszystkich mieszkańców. Zakazane będą zgromadzenia powyżej pięciu osób, a motocyklami będą mogły jeździć maksymalnie dwie osoby. Miejscowe media donoszą, że miasta satelickie Dżakarty, w tym Tangerang i Depok, planują wystąpić do rządu centralnego o pozwolenia na zastosowanie podobnych środków.

Koronawirus na Filipinach i w Wietnamie

Filipiny poinformowały o pięciu nowych ofiarach śmiertelnych Covid-19 i 106 infekcjach. Łączna liczba zgonów sięgnęła 182, zaś liczba zakażeń - 3870. 12 pacjentów wypisano w środę ze szpitali, co podnosi liczbę wyzdrowiałych do 96. Komentatorzy zwracają uwagę, że zarówno informacje o zgonach, jak i wypisach ze szpitali są podawane przez filipińskie służby medyczne z kilkudniowym opóźnieniem. We wtorek prezydent Rodrigo Duterte zdecydował o przedłużeniu do końca kwietnia kwarantanny wyspy Luzon, zamieszkanej przez około połowy mieszkańców kraju.

W Wietnamie w środę zanotowano dwa nowe przypadki zakażenia, co podnosi ich ogólną liczbę do 251. Dwójka nowych pacjentów to 50-letnia sąsiadka jednego z wcześniejszych pacjentów i 64-latek, którego źródła zakażenia na razie nie wykryto. Czterech kolejnych pacjentów wyzdrowiało i zostało w środę wypisanych ze szpitali. Podnosi to liczbę wyzdrowień do 126.

Brak nowych zachorowań w Brunei

Władze Birmy potwierdziły w środę dwa nowe zgony na Covid-19, co podnosi ich oficjalnie podawaną liczbę do trzech. Ofiarami są 47-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta. Do środy rano kraj potwierdził w sumie 22 zachorowania. Pierwsze przypadki tamtejsze służby medyczne ujawniły 24 marca. Międzynarodowi eksperci podejrzewają, że prawdziwa skala epidemii w Birmie jest znacznie większa, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Wskazują, że do końca marca birmańskie władze przebadały w kierunku choroby jedynie 517 osób, a kraj graniczy z Chinami i Tajlandią, gdzie liczba zakażeń wielokrotnie przekracza tę podawaną przez Birmę.

W Brunei przez trzy dni do wtorku nie wykryto żadnych nowych zakażeń od początku epidemii, która zaczęła się tam 9 marca – podaje w środę chińska agencja Xinhua. Liczba chorych w leżącym na wyspie Borneo sułtanacie pozostaje na poziomie 135. Miejscowe władze poinformowały, że trzy osoby zostały wypisane ze szpitali, co podnosi ich liczbę do 85. Dotąd tylko jedna z zakażonych nowym koronawirusem osób zmarła. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, w 440-tysięcznym Brunei przeprowadzono dotąd ponad 8,4 tys. testów w kierunku SARS-Cov-2.

Malezja najbardziej dotknięta epidemią

Do 4119 wzrosła liczba wszystkich wykrytych w Malezji zakażeń koronawirusem po potwierdzeniu w środę 156 nowych przypadków.

Malezja jest krajem najmocniej dotkniętym pandemią w swoim regionie. W środę większa od liczby zakażeń była jednak liczba wyzdrowień – ze szpitali wypisano 166 pacjentów. W sumie wyzdrowiało ich dotąd 1487. Służby medyczne poinformowały także o dwóch zgonach, co powiększa ich liczbę do 65.

Zakaz tradycyjnych bazarów

Powiększa się też liczba malezyjskich miast i regionów, w których nie zostaną zorganizowane tradycyjne bazary z okazji ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu. W środę władze poinformowały, że takich targowisk nie będzie w Kuala Lumpur ani w pozostałych terytoriach federalnych. Około 2,6 tys. handlarzy w stolicy ma otrzymać zwrot wniesionych opłat. Brana jest jednak pod uwagę organizacja targów, w których zakupy będzie można zrobić tylko z samochodu, oraz e-bazarów z jedzeniem na zamówienie.

Rząd chce też współpracować z firmami pośredniczącymi w zamawianiu usług transportu samochodowego. Jak informuje dziennik "New Straits Times", już wcześniej kilka malezyjskich stanów, w tym Negeri Sembilan, Kedah, Selangor, Melaka i Terengganu, zdecydowało się na zakazanie bazarów, by nie dopuścić do powstania w okresie świątecznym tłumów.

Ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa

Minister obrony Ismail Sabri Yaakob poinformował, że w najbliższych dniach rząd dostarczy po cztery maseczki ochronne do wszystkich domów w kraju. Jak powiedział, żołnierze obrony cywilnej rozpoczęli już wysyłanie ponad 24,5 mln masek do poszczególnych stanów i terytoriów.

W Malezji od 18 marca obowiązuje częściowa blokada w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii. Zamknięte są granice, nie funkcjonuje większość sklepów (poza spożywczymi), firm oraz instytucji. Wprowadzono także ograniczenia w poruszaniu się obywateli, nie powinni oni opuszczać domów w celu innym niż realizacja najpilniejszych potrzeb.

W miejscach, w których służby medyczne wykryły ogniska zakażeń - jest to m.in. kilka wsi w różnych częściach kraju oraz trzy osiedla mieszkaniowe w Kuala Lumpur - wprowadzono zaostrzoną kwarantannę. Niedozwolone są tam wizyty, a mieszkańcom, którym rządowe służby dostarczają pożywienie, nie wolno wychodzić na zewnątrz. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu blokady kraju ma zapaść pod koniec tygodnia.

