Obok prania schną banknoty. Mieszkańcy myją pieniądze mydłem

W wiosce Maranachakanahalli, w stanie Karnataka, obok prania na sznurkach schną banknoty.

- W mediach społecznościowych jest wiele filmików, gdzie łobuzi liżą banknoty i wycierają w nie swoje nosy lub twarze, grożąc, że rozniosą wirusa - wyjaśnił dziennikowi "The Times of India" Kumar Gowda, mieszkaniec wioski. - Widzieliśmy te wideo. To bardzo zaniepokoiło miejscowych, jako że zarabiamy, sprzedając swoje plony bezpośrednio klientom lub handlarzom, i transakcje przeprowadzamy za pomocą gotówki - dodał.

26 proc. osób nie myje rąk

Lokalne władze zachęcają do częstego mycia rąk, również przy przekazywaniu lub odbieraniu pieniędzy. Stąd pomysł mieszkańców wioski na mycie mydłem banknotów. Jak stwierdził dziennik, ludzie nie są obeznani z bezgotówkowymi transakcjami.

Farmer in #Mandya washes notes in soap water as his silk worm cocoons were purchased by traders who were #Muslims. U might survive #coronapandemic. But u won't be able to erase the #communalvirus. @vinaysreeni @MahtabNama @mondalsudipto pic.twitter.com/vythzikURX