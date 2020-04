"Bezprecedensowa tarcza finansowa". Konferencja premiera i prezesa NBP [TRANSMISJA]

- Chcemy wyprzedzić bieg wydarzeń - proponujemy tarczę finansową. To tarcza bez precedensu, bo bezpośrednio kierujemy co najmniej 100 mld złotych do firm - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w środę. Wyjaśnił, że dzięki temu będzie możliwe uratowanie do 5 mln miejsc pracy.