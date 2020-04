Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W poniedziałek wieczorem biuro brytyjskiego premiera na Downing Street poinformowało, że premier Boris Johnson jest na oddziale intensywnej terapii, a jego stan pogorszył się. Johnson w niedzielę wieczorem został przyjęty do szpitala z powodu gorączki wywołanej przez koronawirusa.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family at this testing time. I wish him a full and swift recovery.