Miesiąc temu potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Zobacz, co się zmieniło

Mija miesiąc od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Do tej pory odnotowano 3627 przypadków zakażenia. 79 osób zmarło, a 116 wyzdrowiało. W ciągu ostatnich tygodni rząd wprowadził szereg obostrzeń, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Zobacz, jak tydzień po tygodniu zmieniała się sytuacja w kraju.

I tydzień (4- 10 marca)

4 marca na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Pacjent „zero” przyjechał autobusem z Niemiec. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Ministerstwo zdrowia podało, że łącznie wówczas wykonano 584 testy. Hospitalizowano 65 osób, 349 było objętych kwarantanną, a 4540 objętych nadzorem epidemiologicznym.

9 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na granicach z Niemcami i Czechami wprowadzone będą kontrole sanitarne. W Polsce potwierdzono wówczas 16 przypadków zakażenia koronawirusem.

10 marca wprowadzono kontrole sanitarne na wszystkich granicach Polski. Premier poinformował również o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Tego dnia potwierdzonych przypadków zakażenia było 22.

II tydzień (11- 17 marca)

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii.

Tego dnia w Polsce ogłoszono, że od 12 do 25 marca zawieszone będą zajęcia w szkołach i na uczelniach, przy czym przez pierwsze dwa dni podstawówki i przedszkola mają obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą.





❗ Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. pic.twitter.com/lShNUTsnW2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

12 marca odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny. Zmarła 56-latka, która przed zakażeniem miała poważne problemy zdrowotne.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy śmiertelny przypadek wywołany przez #koronawirus. Pacjentka w wieku 56 lat miała poważne problemy zdrowotne przed zakażeniem. pic.twitter.com/jCzs1ZkHvw — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 12, 2020

13 marca ogłoszono wprowadzenie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas potwierdzono zakażenie u 68 osób.



Od 14 marca ograniczono działalność galerii handlowych. Działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie





15 marca przywrócono kontrolę graniczną na 10 dni. Wprowadzono również zakaz wjazdu do Polski obcokrajowców, a wjeżdżający do kraju Polacy mają obowiązek 14-dniowej kwarantanny

W nocy z 14 na 15 wstrzymano międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy

Zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób (m.in. na mszach w kościele)

15 marca rusza operacja "LOT do Domu" . W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

❗️Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna - od 15 marca na 10 dni. pic.twitter.com/q8Kk63fcfF — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 13, 2020

16 marca 19 szpitali zostało przekształconych w jednoimienne szpitale zakaźne.

III tydzień (18 marca- 24 marca)



18 marca było 923 osoby hospitalizowane, 22 tys. objętych kwarantanną, a 35 tys. zgłoszonych do kwarantanny po powrocie z zagranicyPonad 40 tys. osób było objętych nadzorem epidemicznym.

Do tego dnia odnotowano 287 przypadków zakażenia i pięć zgonów.

19 marca udostępniono aplikację kwarantanna.

🆕 Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa. Właśnie zaczynamy ją udostępniać. Sprawdź, jak będzie działać⤵️ #zostanwdomu #kwarantannadomowahttps://t.co/EcNjj6rbWJ — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) March 19, 2020

20 marca wprowadzono stan epidemii w Polsce. Wówczas potwierdzonych było 425 przypadków (w tym 5 osób zmarło).

Podtrzymane zostały istniejące obostrzenia, a dodatkowo za złamanie zasad kwarantanny podwyższono kary z 5 tys. zł na 30 tys.

Przedłużono zamknięcie szkół do świąt Wielkanocnych z obowiązkiem nauczania zdalnego od 25 marca.

20 marca pacjent "zero" wyszedł ze szpitala.





IV tydzień (26 marca - 31 marca)



31 marca poinformowano o wprowadzeniu nowych obostrzeń.

Ograniczenia dotyczące przestrzeni publicznej:

zasada zachowania 2 metrów dystansu od drugiej osoby w przestrzeni publicznej - nie dotyczy to tylko sytuacji, kiedy dorosły opiekuje się dzieckiem lub towarzyszy osobie niepełnosprawnej

osoby do 18 roku życia w miejscach publicznych mogą przebywać tylko z osobą dorosłą

ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, skwerów, plaż, miejsc rekreacji

wyłączenie z ruchu rowerów miejskich

Punkty handlowe i usługowe:

zamknięte będą wszelkie salony urody: zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu

wprowadzono nowy limit osób przebywających w sklepie - maksymalnie 3 osoby na jedną kasę

w urzędach pocztowych limit ten wynosi 2 osoby na jedno okienko

na targowiskach ma obowiązywać limit 3 osób przy jednym straganie

wprowadzono obowiązek zakładania rękawiczek przez klientów w sklepach

we wszystkich sklepach, stacjach benzynowych i innych punktach handlowych wprowadzono obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie wszystkich miejsc, których klient dotyka - m.in. terminali płatniczych czy ekranów dotykowych przy samoobsługowych kasach

w weekendy zamknięte będą sklepy budowlane; nadal będą otwarte sklepy spożywcze, apteki i drogerie

"godziny dla seniora": sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia; jak wyjaśnił premier, seniorzy mogą w dalszym ciągu robić zakupy poza tymi godzinami, jednak nie jest to zalecane

ograniczona zostaje działalność hoteli i miejsc noclegowych - nie dotyczy to wyłącznie pobytów o charakterze służbowym; pozostałe osoby muszą się wymeldować do czwartku

Restrykcje dotyczące zakładów pracy

obowiązek zapewnienia co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy

obowiązek wyposażenia pracowników w środki do dezynfekcji i rękawiczki - należy udostępnić je nie tylko przy wejściu, ale na całej przestrzeni biurowej

Pozostałe ograniczenia

od 1 kwietnia będzie obowiązywała rozszerzona formuła kwarantanny - osoba wracająca z zagranicy ma być poddana całkowitej izolacji, a jeżeli odbywa kwarantannę w domu, będą nią objęci wszyscy domownicy

na prywatnych przewoźników nałożony zostaje taki sam limit miejsc, jak w środkach komunikacji miejskiej - zajęte może być co drugie miejsce siedzące

wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są bezwzględnie konieczne ze względu na stan zdrowia, muszą być odłożone w czasie

Ogłoszone restrykcje będą obowiązywały do odwołania. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.

31 marca prezydent podpisał tarczę antykryzysową. Przewiduje ona m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Tego dnia w Polce było 2311 przypadków zakażenia koronawirusem. 33 osoby zmarły, 1924 były hospitalizowane, a 171 994 objęte kwarantanną. Ponad 50 tys. osób było pod nadzorem epidemicznym.

V tydzień (1- 4 kwietnia)



Do 4 kwietnia w Polsce wykonano 72 tys. 901 testów na obecność koronawirusa. W 3627 przypadkach były one pozytywne. 79 zakażonych osób zmarło. Z powodu koronawirusa hospitalizowane są 2303 osoby, objętych kwarantanną jest 160 tys. osób, a nadzorem epidemicznym ponad 41 tys. obywateli.

4 kwietnia ministerstwo zdrowia poinformowało, że 116 osób zakażonych koronawirusem wyzdrowiało.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w ostatnich 10 dniach zostało zakupionych 30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli.

Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w zeszłym tygodniu uruchomiono ponad 7 mln maseczek, 2 mln rękawiczek, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji dla szpitali. Przeprowadzamy około 6 tysięcy testów na dobę i dostarczamy testy do laboratoriów.

Minister @MZ_GOV_PL @SzumowskiLukasz w #KPRM: W zeszłym tygodniu uruchomiono ponad 7 mln maseczek, 2 mln rękawiczek, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji dla szpitali. Przeprowadzamy około 6 tysięcy testów na dobę i dostarczamy testy do laboratoriów. pic.twitter.com/5rBS8YE6U3 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 4, 2020

pgo/hlk/ polsatnews.pl