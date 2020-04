104-letnia Włoszka pokonała koronawirusa. Umknęła śmierci z domu spokojnej starości

- Na początku marca było z nią bardzo źle - powiedział jej syn Giampiero cytowany przez włoski dziennik "La Reppublica".

- Miała wysoką gorączkę i ciągle wymiotowała. Nie mogłem się z nią nawet widywać, bo wizyty były zabronione z powodu epidemii. Od razu podejrzewałem, że to koronawirus, bo w domu opieki potwierdzili już kilka innych infekcji - dodał mężczyzna.

Była zdrowa, gdy dostała pozytywny wynik

17 marca pobrano od jego matki wymaz do zbadania w kierunku koronawirusa. Po kilku dniach okazało się, że wynik testu jest pozytywny.

- Ale w tym momencie była już zupełnie zdrowa - zaznaczył Giampiero. - Paradoksalnie mój strach o jej życie zniknął, kiedy dowiedziałem się o pozytywnym wyniku testu. Oznaczało to, że udało jej się wygrać z chorobą - stwierdził.

Dobry stan zdrowia 104-latki potwierdziła też Carla Furno Marchese, jej lekarka prowadząca.

- Już wstaje z łóżka, siada na krześle. Zachwyca sprawnością umysłu. Jej powrót do zdrowia jest wielką radością i nagrodą dla wszystkich, którzy opiekowali się nią w tych trudnych dniach - podkreśliła lekarka w rozmowie z "La Repubblica".

Walka z koronawirusem we Włoszech

Dotychczasowy bilans choroby Covid-19 we Włoszech to 14,6 tysięcy osób zmarłych, 120 tysięcy potwierdzonych przypadków i prawie 20 tysięcy wyleczonych.

ZOBACZ: Neapolitańczycy nie boją się koronawirusa. Tłumy ludzi na ulicach



Do 80 wzrosła w sobotę we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - podała lekarska federacja. W ostatnich godzinach zanotowano śmierć okulisty i lekarza rodzinnego. W całej włoskiej służbie zdrowia zakażonych jest już ponad 10 tysięcy osób, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarzy. To około 9 procent całego personelu medycznego.

WIDEO - Z powodu koronawirusa Parlament Europejski może się zmienić w szpital polowy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/hlk/ "La Repubblica", PAP, polsatnews.pl