Dramat w Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor w szpitalu, pracownicy i personel chorzy na Covid-19

W Tomczycach niedaleko Grójca 9 osób z personelu i 60 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej ma potwierdzone zakażenie koronawirusem. W ośrodku jest 86 podopiecznych. - Jeżeli ktoś nam nie pomoże w tej chwili, to za chwilę już nie będzie miał po co pomagać, bo policja pilnuje po to chyba tylko, żeby żywy człowiek stąd nie wyszedł. Będą po prostu wywozić trumnami nas - mówi pracownik placówki.