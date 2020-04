[PILNE] 124 nowych zarażonych koronawirusem. Zmarło 6 kolejnych chorych

Zwiększa się bilans choroby koronawirusowej i pandemii Covid-19.

Rośnie tragiczny bilans koronawirusa

W piątek zanotowano w Polsce w sumie 437 nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia podał, że zmarło kolejnych 14 osób chorych na Covid-19.

W czwartek laboratoria potwierdziły 392 nowe przypadki, w środę 243, a we wtorek 256. Liczba zakażonych codziennie zauważalnie się zwiększa.

W sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że obecnie wykonuje się w Polsce ok. 6 tys. testów genetycznych na obecność koronawirusa na dobę, a w samych laboratoriach jest ok. 150 tys. takich testów, zaś kolejne 500 tys. jest już zakontraktowanych, co daje łącznie blisko 800 tys. zakontraktowanych testów genetycznych.

- Chcemy, żeby jak najszybciej, jak najwięcej testować. Medycy mają szybką ścieżkę testowania - zapewnił.

Poinformował również, że w sobotę zostało wydane zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie szpitale w Polsce będą miały sfinansowane ze środków NFZ wykonywanie testów pacjentów i pracowników.

Minister zdrowia ocenił, że w najbliższych dniach liczba zachorowań będzie rosnąć i "nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach".

Rząd kupuje maseczki i respiratory

- W ostatnich 10 dniach zostało zakupionych 30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli - poinformował w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk podkreślił, że kwestia zaopatrzenia personelu medycznego i służb w środki ochrony osobistej to wyzwanie, z którym mierzy się dziś cały świat.

W tym kontekście zaznaczył, że zgodnie z zaleceniem premiera od 10 dni prowadzona jest intensywna akcja uzupełniania asortymentu, środków ochrony osobistej, które zostały zakontraktowane z Chin oraz innych państw produkujących zamówiony sprzęt.

Dworczyk zaznaczył, że sprzęt i środki ochrony trafiają już do placówek służby zdrowia.

- 30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli - to tylko zakupy, kontraktacje z ostatnich 10 dni - poinformował szef KPRM. Podkreślił, że są również realizowane zamówienia z poszczególnych samorządów, które chcą uzupełnić swoje zapasy.

Stan pandemii na świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od 21 marca obowiązuje stan epidemii. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. W ostatni wtorek rygory zaostrzono.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

