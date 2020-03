Epidemia a dobre samopoczucie. Sprawdź, jak o siebie zadbać

Kwarantanna, zamknięte szkoły i miejsca rozrywki, praca zdalna, ograniczenia w wyjściu z domu, a przede wszystkim obawa o zdrowie swoje i bliskich - to nowa rzeczywistość, z którą musimy się mierzyć w związku z epidemią koronawirusa. Jak odnaleźć się w tej sytuacji i zadbać o swoje samopoczucie? Resort zdrowia przygotował 10 wskazówek.

W Polsce do tej pory odnotowano 1905 przypadków zakażenia koronawirusem, 26 osób zmarło. W kraju wprowadzono stan epidemii. Zamknięte są m.in. szkoły i miejsca rozrywki, część firm przeszła na pracę zdalną, a wychodzić z domu można tylko w niezbędnych sprawach - na zakupy, do pracy czy do lekarza.

Ponad ćwierć miliona Polaków wychodzić nie może w ogóle przez dwa tygodnie - 100 tys. osób objętych jest kwarantanną, a ponad 169 tys. zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju.



Jak radzić sobie w nowej rzeczywistości? Oto 10 wskazówek od ministerstwa zdrowia:



1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył twój nastrój

Choć może się wydawać, że w obecnej sytuacji konieczne jest bycie na bieżąco, ciągłe narażenie na powtarzające się, niepokojące informacje może pogorszyć nasz stan psychiczny. W zupełności wystarczy, jeśli raz lub dwa razy dziennie sprawdzisz komunikaty pojawiające się na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rób przerwy od social mediów i serwisów informacyjnych - zwłaszcza jeśli czujesz, że narasta w tobie niepokój i lęk.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł wiedzy. Nie wierz i nie rozpowszechniaj tzw. fake newsów (nieprawdziwych informacji). Zanim prześlesz dalej otrzymaną w tzw. łańcuszku wiadomość, sprawdź, czy zawarte w niej informacje są prawdziwe.

Dostosuj liczbę i rodzaj informacji o epidemii do twojego samopoczucia i potrzeb. Niektóre informacje mogą poprawić twój nastrój - spróbuj je odnaleźć i wykorzystać w budowie odporności psychicznej twojej i osób w twoim otoczeniu w tym trudnym dla wszystkim czasie.



2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób

Można to zrobić np.: przez telefon czy wideokonferencję. Podziel się z bliskimi tym, co cię cieszy i tym, co cię niepokoi i martwi. Wspólnie łatwiej poradzić sobie z problemami. Budowaniu więzi sprzyja regularny kontakt np. o stałej określonej porze.

3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla ciebie i innych aktywność fizyczną

Aktywność fizyczną dobierz tak, by nie narażać na zarażenie siebie i innych. Jeżeli jesteś w kwarantannie albo z innych powodów wychodzenie na zewnątrz jest niezalecane lub zabronione - ćwicz w domu. Możesz skorzystać z zestawów ćwiczeń dostępnych online, jak na przykład te przygotowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Jeżeli nie jesteś objęty kwarantanną, a oficjalne komunikaty nie odraczają wychodzenia na zewnątrz - wybierz się na spacer - sam lub z domownikami.

4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne - odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez ekspertów Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Przepisy na smaczne i zdrowie dania znajdziesz w portalu diety.nfz.gov.pl.

5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji

Zaplanuj aktywności, które lubisz albo które są pożyteczne, które zajmą twoje myśli i które sprawią, że czas szybciej minie. Może to być np.: czytanie, gotowanie, oglądanie filmów, wiosenne porządki. Możesz wykorzystać czas na odpoczynek lub na naukę i rozwój osobisty. Wiele firm i instytucji udostępnia obecnie ciekawe pomysły na spędzenie czasu w domu - może zainteresuje cię spacer po wirtualnym muzeum albo wciągnie audiobook.

6. Postaraj się utrzymywać stały plan dnia

Chociaż przebywanie w domu może być czasem odpoczynku od codzienności, unikaj długiego leżenia w łóżku i rozregulowania rytmów okołodobowych.

7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu

Jeśli musisz wyjść z domu np. do pracy, skoncentruj się na działaniach, które możesz podjąć w celu ograniczenia ryzyka zakażenia (mycie rąk, niedotykanie twarzy, odpowiedni odstęp oraz niedotykanie innych ludzi).

8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek

W czasie wzmożonego napięcia psychicznego może się wydawać, że alkohol i inne używki przyniosą szybką ulgę. Unikaj takiego sposobu rozwiązywania problemów. Wpłynie to negatywnie na Twój stan psychofizyczny. Zagrożenie epidemiologiczne przeminie, uzależnienie może pozostać z Tobą na długie lata. Zamiast tego postaraj się redukować napięcie w zdrowy sposób - przez uprawiany w pojedynkę sport, bezpieczny kontakt z innymi ludźmi (telefon, internet) i inne aktywności, które sprawiają ci przyjemność.

9. Zastanów się, czy komuś z twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc

Taka pomoc potrzebna jest zwłaszcza osobom starszym lub należącym do grupy o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu choroby. Zadzwoń, zapytaj, czy nie jest potrzebna im dodatkowa pomoc np. przy zakupach. W internecie możesz znaleźć też przydatne informacje, które mogą zainspirować cię do różnych rodzajów wolontariatu na odległość oraz aktywne włączanie się w różne ważne działania pomocowe np. tworzenie grup wsparcia.

10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę wymagają szczególnej troski i opieki

Nie stygmatyzuj chorych, nie obwiniaj ich o chorobę. Osoby, które zakończyły izolację i leczenie, nie zarażają wirusem i kontakt z nimi jest bezpieczny.

pgo/luq/ polsatnews.pl