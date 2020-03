Pomoc w zakupach, porady prawne, dostawa do szpitala. "Widzialna Ręka" działa coraz prężniej

- Pomoc sąsiedzka tak naprawdę nie wyginęła jeszcze. To, że mieszkamy na zamkniętych osiedlach, nie oznacza, że nie możemy zapukać do drzwi obok i zapytać, czy coś nie jest potrzebne - mówi w Polsat News Jadzia Morawska z "Widzialnej Ręki", w której działa już ponad 100 tys. osób. Grupa powstała spontanicznie po to, by ludzie pomagali sobie wzajemnie w obliczu pandemii koronawirusa.