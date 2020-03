Koronawirus - raport dnia. Piątek, 27 marca

Hiszpania: nie można zwolnić z powodu epidemii

Rząd premiera Pedra Sancheza zatwierdził w piątek na swym posiedzeniu nowe przepisy, które zakazują zwalniania pracowników z powodu epidemii koronawirusa. Jak poinformowała hiszpańska minister pracy i gospodarki społecznej Yolanda Diaz, zakaz zwalniania pracowników w związku z koronawirusem będzie tymczasowy i zakończy się wraz z ustaniem epidemii.

Przepisy, o które w czwartek apelowały do rządu największe centrale związkowe Hiszpanii, wejdą w życie w sobotę. Nowe prawo nie obejmie osób, szacowanych przez syndykaty na 750 tys., które do 27 marca zostały zwolnione z powodu epidemii.

ZOBACZ: Hiszpański rząd zablokował możliwość zwolnienia pracowników z powodu epidemii

Prawie tysiąc zmarłych we Włoszech w dobę

O rekordowej liczbie 969 zgonów osób zakażonych koronawirusem poinformowała w piątek włoska Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 9134 osób. Obecnie zakażonych w całym kraju jest ponad 66 tysięcy osób.

Od czwartku zanotowany został wzrost o 4400. Łącznie w Italii powteierdzono dotąd oficjalnie 86,5 tysiąca przypadków infekcji. Przepełnione są kostnice, z Bergamo na północy kraju zwłoki wywożone sa do innych miast ciężarówkami wojska.

"Tchnieniem nadziei" lokalna prasa nazywa przypadki ponad 100-letnich zakażonych, którym udało się pokonać wirusa. Wydawany w Genui dziennik "Il Secolo XIX" opisał przypadek kobiety o imieniu Lina, urodzonej w 1917 roku, która mieszka w domu spokojnej starości. Dwa tygodnie temu zaczęła źle się czuć, a test na obecność koronawirusa okazał się pozytywny. Tuż przed swoimi 103. urodzinami pacjentka wróciła do zdrowia. W czwartek poinformowano, że w Rimini z Covid-19 wyleczony został 101-letni mężczyzna. Wcześniej wyzdrowiała 95-latka z Modeny.

ZOBACZ: Prawie tysiąc ofiar w ciągu dobry. Najtragiczniejszy dotąd bilans we Włoszech

Dramatyczny apel Kasi Kowalskiej

Katarzyna Kowalska przekazała na Instagramie, że jej córka musi być intubowana w zw. z zakażeniem koronawirusem. Piosenkarka zwróciła się z gorącym apelem do młodych osób, by nie wychodziły z domu, bo "nie zdają sobie sprawy, co się dzieje".

- Dostałam dziś telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka, z pytaniem, czy zgadzam się na jej intubację - powiedziała Kowalska. Brytyjski lekarz poprosił artystkę, aby zaapelowała do młodzieży o pozostanie w domach. - Nie potrafię teraz płakać, choć dziś wiele godzin wypłakałam. Kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu - zaapelowała.

ZOBACZ: Dramatyczny apel Kasi Kowalskiej ws. koronawirusa. "Wypłakałam wiele godzin"