zostańwdomu z Plusem. Bezpłatny pakiet 10 GB do końca kwietnia

Spółka zaznaczyła, że zagrożenie koronawirusem i wynikające z niego zalecenia pozostania w domu powodują, że ilość danych przesyłanych w sieci Plus znacząco wzrosła.

Firma poinformowała, że wszyscy klienci Plusa korzystający z ofert na kartę, Mix i abonamentowych, a także użytkownicy Plusha na kartę i ofert abonamentowych mogą od 27 marca w dowolnym momencie, do końca kwietnia, bezpłatnie włączyć pakiet 10 GB.

"W przypadku ofert na kartę pakiet jest ważny 30 dni, a dla ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: #Zostańwdomu z Cyfrowym Polsatem i siecią Plus. Jeszcze więcej kanałów w "otwartym oknie"

Wyjaśniono, że w celu aktywacji bezpłatnego pakietu 10 GB w ofertach Plus Abonament, Plus Internet, Plush ABO i Plush Internet, wystarczy wysłać bezpłatny SMS na numer 80123 o treści "10GB".

Natomiast po to, by aktywować bezpłatny pakiet w ofertach Plus na kartę, Plus MIX i Plush na kartę, należy wpisać kod *136*11*010# i nacisnąć przycisk "zadzwoń".

20 GB za 10 zł

Spółka zaznaczyła, że w razie jeszcze większego zapotrzebowania na dodatkowy transfer danych, wszyscy klienci Plusa i Plusha od 27 marca br. za 10 zł mogą aktywować dodatkowy pakiet 20 GB - na kartę na 30 dni, a dla ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Dodatkowy pakiet 20 GB użytkownik może aktywować wielokrotnie.

ZOBACZ: Szybszy internet i muzyka za darmo od sieci Plus. #zostanwdomu

Operator sieci Plus wyjaśnił, że w celu aktywacji dodatkowych 20 GB za 10 zł w Plus Abonament, Plus Internet, Plush ABO i Plush Internet należy wysłać bezpłatny SMS na numer 2601 o treści "EXTRA 20GB". Natomiast po to, by aktywować pakiet 20 GB za 10 zł w ofertach Plus na kartę, Plus MIX i Plush na kartę należy wpisać kod *136*11*020# i nacisnąć przycisk "zadzwoń".

"W każdej ofercie obydwa pakiety można aktywować także dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta 601 102 601" - dodał.